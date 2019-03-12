الهلال يضرب الدحيل القطري بثلاثية و ينفرد بالصدارة

الوئام-متابعات

حقق فريق الهلال السعودي فوزه الثاني على التوالي في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم وتغلب على ضيفه الدحيل القطري 3 / 1 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة للبطولة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف سجله البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 25 .

وفي الشوط الثاني أدرك الياباني شويا ناكاجيما التعادل للدحيل في

الدقيقة 75 ولكن بعد دقيقتين فقط سجل علي ال بليهي الهدف الثاني للهلال.

وأكد الفرنسي بافتيمبي جوميز فوز الهلال بتسجيله الهدف الثالث لأصحاب

الأرض في الدقيقة .79

ورفع هذا الفوز رصيد الهلال إلى ست نقاط في الصدارة من انتصارين

متتاليين، وتوقف رصيد الدحيل عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، ويحل

العين الإماراتي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن

استقلال طهران الإيراني متذيل الترتيب.