برشلونة- الوئام:

يواجه برشلونة الإسباني ضيفه ليون الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وهو يفكّر في تجنب سيناريو سقوط غريمه ريال مدريد أمام أياكس الهولندي.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وعلى ملعب “كامب نو”، يبدو برشلونة مرشحاً لبلوغ الدور ربع النهائي للمرة الثانية عشرة توالياً، عندما يستضيف ليون الذي وصل إلى ثمن النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012 مساء اليوم الأربعاء الموافق 13-2-2019.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

لكن على النادي الكتالوني الذي عاد بتعادل سلبي من ملعب منافسه الفرنسي، الحذر لكي يتجنب مصير غريمه المحلي ريال مدريد الذي فاز ذهاباً خارج ملعبه على أياكس الهولندي 2-1 ثم مني بهزيمة مذلة على أرضه 1-4 وتنازل عن اللقب الذي توج به في المواسم الثلاثة الماضية.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وهذا ما شدد عليه ظهير النادي الكتالوني جوردي ألبا بالقول “جعلوا أيضاً من ريال مدريد مرشحاً (لبلوغ ربع النهائي بعد الفوز ذهاباً)، لكن أياكس هو من استحق التأهل إلى الدور التالي… يجب أن نتعامل مع المباراة باندفاع وتركيز كاملين بمؤازرة جماهيرنا. ويجب علينا المحافظة على المستوى الذي أظهرناه هذا الموسم”.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويأمل برشلونة بالذهاب بعيداً هذا الموسم بعد أن انتهى مشواره في 2018 عند الدور ربع النهائي على يد روما الإيطالي بالخسارة أمامه إياباً صفر-3 بعد أن فاز ذهاباً في ملعبه 4-1.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وتطرق ألبا إلى خيبة الموسم الماضي بالقول أن فريقه “كان مرشحاً أيضاً ضد روما ونعرف جميعاً ما حصل. من المؤكد أن فريقنا سيقاتل وسيحاول المرور. لكن لا يمكنني التنبؤ”.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وينافس فريق المدرب أرنستو فالفيردي على ثلاث جبهات، إذ يمضي بثبات للاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني، كما بلغ نهائي مسابقة الكأس بفوزه الكاسح في إياب نصف النهائي على غريمه ريال مدريد 3-صفر في معقل الأخير، وهو يلتقي فالنسيا في 25 أيار/مايو.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويمني النادي الكتالوني النفس بتكرار سيناريو 2009 و2015 حين أحرز الثلاثية، لكن الطريق ما زال طويلا بحسب ما حذر ألبا في المؤتمر الصحافي الذي عقده الإثنين بمناسبة تمديد عقده مع الفريق حتى 2024.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وقال ألبا “نعلم أن كل الألقاب صعبة. الأمر ليس سهلاً على الإطلاق. من الواضح أننا نملك فريقاً يعرف فيه اللاعبون بعضهم بعضاً منذ فترة طويلة… لقد دمجنا دماء جديدة وسنحاول مواصلة القتال بنفس الطريقة، على أمل الفوز بجميع الألقاب.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

من جهته كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم عن حكم مباراة برشلونة ضد أولمبيك ليون، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء ضمن منافسات إياب دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا على ملعب “كامب نو” معقل الفريق الكتالونى.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وكان فريق برشلونة قد تعادل سلبياً ضد أولمبيك ليون فى ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا 19 فبراير الماضى.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وعين الاتحاد الأوروبى “يويفا” الحكم البولندى سيمون مارسينياك لإدارة مباراة برشلونة ضد أولمبيك ليون فى إياب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ولم يحقق برشلونة الإسبانى الفوز مع الحكم البولندى سيمون مارسينياك فى دورى أبطال أوروبا، حيث لعب تحت إدارته تحكيمياً 3 مباريات خسر فى مباراتين ضد يوفنتوس بثلاثية نظيفة وأمام باريس سان جيرمان 0-4 ثم تعادل بنتيجة 1-1 ضد إنتر ميلان الإيطالى.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة برشلونة وليون في دوري أبطال أوروبا

البطولة: دوري أبطال أوروبا 2018/2019

المباراة: برشلونة – أسبانيا ضد ليون – فرنسا دور الـ 16

الملعب: ملعب الكامب نو

الحكم: سيمون مارسينياك

التعليق: حفيظ دراجي و علي محمد علي

التوقيت: اليوم الأربعاء الموافق 13-2-2019 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

BTV Action

Arena Sport 1

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 2

IRIB Varzesh

Ziggo Sport Select HD

Movistar Liga de Campeones HD

BT Sport 3 / HD

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 2 HD