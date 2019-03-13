برلين- الوئام:

يستضيف بايرن ميونيخ الألماني نادي ليفربول الإنكليزي مساء اليوم الأربعاء الموافق 13-2-2019 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وعين كل منهما على خطف بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويدخل بايرن وليفربول، الفائزان باللقب القاري المرموق خمس، إلى مواجهة الأربعاء في “أليانز أرينا” وهما على المسافة ذاتها بعدما فشلت الترسانة الهجومية للفريق الإنكليزي، والمكونة من المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو مانيه، من الوصول إلى الشباك البافارية.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وستكون الأفضلية الأربعاء لصالح بايرن بعد التعادل السلبي الذي عاد به من “أنفيلد” قبل ثلاثة أسابيع، لكن المهمة ليست سهلة على الإطلاق لاسيما أنه مطالب بالهجوم بين جماهيره ما سيترك المساحات أمام مهاجمي “الحمر”.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويدخل ليفربول إلى اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أن أعاد الفارق الذي يفصله عن مانشستر سيتي متصدّر وحامل لقب الدوري الممتاز إلى نقطة بفوزه الأحد على بيرنلي 4-2 بفضل ثنائية لكل من فيرمينو ومانيه.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ورأى المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب الذي اعتاد على مواجهة بايرن حين كان مدرباً لماينتس وبوروسيا دورتموند، أن هذه “الأهداف الأربعة (ضد بيرنلي) جيدة لكن ما علاقتها بميونيخ. لن يكون من السهل على الإطلاق أن نسجل هناك أربعة أهداف أيضاً”.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويعرف كلوب عما يتحدث لأن المدرب البالغ من العمر 51 عاماً حقق 9 انتصارات و5 تعادلات مقابل 16 هزيمة في المباريات الـ30 التي جمعته ببايرن كمدرب لفريقه الحالي ليفربول أو ماينتس ودورتموند منذ المواجهة الأولى مع العملاق البافاري عام 2004.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وكانت أفضل أيامه ضد بايرن حين كان مدرباً لدورتموند بين 2008 و2015 حيث حقق 4 انتصارات مقابل تعادل و4 هزائم في 9 زيارات إلى ملعب النادي البافاري.وخرج كلوب منتصراً من زيارته الأخيرة إلى “أليانز أرينا” في أبريل 2015 حين فاز دورتموند بركلات الترجيح في نصف نهائي مسابقة الكأس الألمانية.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويدرك كلوب أن على الفريق الذي يزور معقل النادي البافاري مع أمل الفوز أن يتمتع بثقة عالية و”نحن ليست لدينا أي مشكلة مع الثقة بالنفس، نحن في مزاج جيد”.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

معنويات مرتفعة في المعسكر البافاريويأمل جمهور ليفربول أن يجد نجمهم صلاح غريزته التهديفية القاتلة من أجل مساعدة “الحمر” على العودة من ميونيخ ببطاقة ربع النهائي، بعدما ما اكتفى المصري بهدف واحد في مبارياته الثمانية الأخيرة.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وفي معسكر النادي البافاري الذي يعود لقبه الأخير في المسابقة إلى عام 2013 في حين أن التتويج الأخير لليفربول يعود إلى عام 2005، ستكون المعنويات مرتفعة جداً أيضاً بعدما تصدر ترتيب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ سبتمبر بفارق الأهداف عن غريمه دورتموند بفوزه الكاسح السبت على فولفسبورغ 6-صفر، بينها ثنائية للبولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أصبح بأهدافه الـ197 أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الألماني، متفوقاً بفارق هدفين على البيروفي كلاوديو بيتزارو مهاجم فيردر بريمن الحالي وبايرن سابقاً.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويأمل العملاق البافاري الاستفادة من الدفع المعنوي ومؤازرة جمهوره الغفير لكي يحجز مقعده في ربع النهائي للموسم الثامن توالياً.وشدد المدير الرياضي للنادي لاعبه السابق البوسني حسن صالح حميدزيتش على “الأهمية الكبرى لهذه المباراة.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

كل شيء مرتبط بها”، مشيراً إلى أن “الشبان عززوا ثقتهم بأنفسهم” بعد الفوز الكاسح على فولفسبورغ.ويخوض بايرن اللقاء بغياب توماس مولر، لكن بإمكان لاعب الوسط المهاجم الكولومبي خاميس رودريغيز سد هذا الفراغ في مباراة توقع أن تكون حامية الوطيس لاسيما في المدرجات موضحاً لموقع النادي “المشجعون سيقفون خلفنا وسيمنحوننا الاندفاع… نحتاج إلى تقديم مباراة مثالية لكي نتمكن من التأهل.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ورأى أن “ليفربول يملك لاعبين سريعين يلعبون بأريحية عندما تكون هناك مساحات، لكني أعتقد بأننا نملك كل الفرص الممكنة للتأهل.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

من جهته أعلن نادي بايرن ميونخ الألمانى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قرر تعيين الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو لإدارة المباراة المرتقبة التى تنتظر العملاق البافارى أمام ليفربول، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح، على ملعب “أليانز أرينا”، فى “إياب” ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين على ملعب “أنفيلد” معقل نادي ليفربول انتهت بالتعادل السلبى.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويكفي ليفربول التعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة للعبور إلى الدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا، بينما يكفي بايرن ميونخ الفوز بهدف دون مقابل لتخطي دور الـ 16.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

دانيلي أورساتو أدار مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي التي أقيمت بملعب “أولد ترافورد” في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، والتي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 2 – 0.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

البطولة: دوري أبطال أوروبا 2019

المباراة: بايرن ميونيخ – ألمانيا ضد ليفربول – إنجلترا دور الـ 16

الملعب: أليانز أرينا

الحكم: دانيلي أورساتو

التعليق: عصام الشوالي + خليل البلوشي

التوقيت: اليوم الأربعاء الموافق 13-2-2019 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

Rai 1

beIN SPORTS HD 1

SRF zwei HD

BT Sport 2 / HD

Ziggo Sport Voetbal

CBC SPORT HD

Movistar Liga de Campeones HD1

Varzish Sport HD

RMC Sport 2

Polsat Sport Premium 1 HD