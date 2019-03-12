رغم تفاعل هيئات الطيران العالمية مع قضية طائرات بوينج 737 ماكس -8 .. هيئة الطيران السعودية صامتة

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في الوقت الذي تتفاعل فيه جميع هيئات الطيران في العالم مع قضية تشغيل وعبور طائرات بوينج 737 ماكس -8

تظل هيئة الطيران المدني السعودي صامتة حيال هذا متأخرة في قرارها مما أثار دهشة متابعيها و دهشة رواد مواقع التواصل وغيرها في المملكة من بطء التفاعل مع مصل هذا الحدث بالرغم من أن أجواء المملكة تعتبر معبرا عالميا مهما يتوسط الخطوط الجوية في العالم

فيما أعلنت العديد من هيئات الطيران المدني في العالم حظر تحليق تلك الطائرة بعد كارثة سقوطها وتحطمها في اثيوبيا وأعلنت سلطات الطيران الأوروبية رسميا،، حظر طيران جميع طائرات بوينج 737 ماكس 8

كما أعلنت النمسا وفرنسا و أيرلندا و العديد من الدول الأوروبية و العالمية،اليوم الثلاثاء، حظر دخول طائرات بوينج 737 ماكس 8 مجالها الجوي ، وانضمت بذلك إلى عدد متزايد من الدول التي تتخذ هذه الخطوة بعد تحطم طائرتين من هذا الطراز في إثيوبيا وإندونيسيا.

وقال وزير النقل الفرنسي نوربرت هوفر في بيان “من الواضح أن هذا النوع من طائرات بوينج يعاني من مشكلات كبيرة ربما تسببت في الحادثين.”

وأضاف هوفر ، الذي عمل سابقًا كف أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني

الفرنسية اليوم الثلاثاء حظر تحليق طائرات بوينج 737 ماكس 8 في المجال

الجوي لفرنسا.

وقالت الإدارة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع تويتر للتواصل

الاجتماعي إنه تم اتخاذ القرار بالوضع في الاعتبار ظروف حادث تحطم طائرة

من طراز بوينج 737 ماكس 8 في إثيوبيا.

وأضاف البيان أن شركات الطيران الفرنسية ليس لديها طائرات من طراز بوينج

737 ماكس 8 ضمن إساطيلها.

و قررت العديد من الدول اغلاق مجالها الجوي امام طائرات البوينغ 737 ماكس في أعقاب حادثين داميين في أقل من ستة أشهر لهذا الجيل الجديد من الطائرات، فيما طلبت الولايات المتحدة تعديلات عاجلة من الشركة المصنعة.

وقد تحطمت طائرة 737 ماكس 8 للخطوط الجوية الإثيوبية الأحد في جنوب شرق أديس أبابا بعيد إقلاعها، ما أدى إلى مقتل 157 شخصا كانوا على متنها. وقال الشاهد تيجينغ ديشاسا ان الجزء الخلفي من “الطائرة كان مشتعلا عندما تحطمت على الأرض”، ولم يتبق منها سوى كومة من الحطام.

وهذا الحادث الثاني لهذا النموذج الذي تشغله شركة “لايون اير” التي تحطمت طائرتها في البحر في إندونيسيا في تشرين الاول/أكتوبر، وأدى إلى مقتل 189 شخصا وبعد دقائق قليلة من الإقلاع.

وبحجة القيام بعمليات التحقق اللازمة لفعالية هذا النموذج، قامت هيئة تنظيم الطيران المدني في سنغافورة، وهي مركز رئيسي للنقل الجوي في آسيا، بتعليق عمليات “جميع أنواع طائرة بوينغ 737 ماكس” موقتا في مجالها الجوي.

ومنع الطيران المدني الاسترالي ايضا تحليق جميع طائرات بوينغ 737 ماكس في أجواء أستراليا بصورة “فورية”.

وفي مسقط، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان الثلاثاء تعليق هبوط طائرات بوينغ 737 ماكس في مطاراتها وإقلاعها منها حتى اشعار اخر.

وفي لندن، أعلنت هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة في بيان أنها “كإجراء احترازي” قررت “إيقاف رحلات الركاب من أي مشغل يصل أو يغادر أو يحلق في الأجواء البريطانية” اذا كانت الطائرة من هذا الطراز.

وفي كوالالمبور، افاد بيان صادر عن الرئيس التنفيذي لهيئة الطيران المدني أحمد نزار ذو الفقار “إن هيئة الطيران المدني الماليزية قررت ان تعلق عل الفور عمليات طائرة بوينغ 737 ماكس 8 التي تطير من ماليزيا وإليها او تعبر فوق ماليزيا حتى إشعار آخر”.

وفي باريس، أعلنت المديرية العامة للطيران المدني في بيان انه “نظرا إلى ظروف الحادث في إثيوبيا، اتخذت السلطات الفرنسية قرارا كتدبير احترازي بحظر أي رحلة جوية تجارية لطائرات بوينغ 737 ماكس إلى أو من أو فوق الأراضي الفرنسية”.

وفي دبلن، أعلنت هيئة الطيران المدني الأيرلندية انها “قررت تعليق عمليات جميع أنواع طائرة بوينغ 737 ماكس مؤقتا ومنعها من دخول المجال الجوي الإيرلندي والخروج منه، نظرا لحادثين مميتين لهذه الطائرة في الأشهر الأخيرة”.

كما اغلقت المانيا مجالها الجوي امام طائرات البوينغ 737 ماكس 8، كما اعلن الثلاثاء وزير النقل اندرياس شوير.

وفي اسطنبول، أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية الثلاثاء تعليق رحلاتها التي تستخدم أسطولها المكون من 12 طائرة بوينغ 737 ماكس اعتبارا من غد الاربعاء.

وقررت الولايات المتحدة الاثنين مواصلة تشغيل هذه الطائرات، لكنها أرادت حمل شركة بوينغ على إجراء تغييرات على 737 ماكس 8 و737 ماكس 9.

وطلبت وكالة الطيران الفيدرالية من بوينغ إجراء تغييرات “في موعد أقصاه نيسان/ابريل” على نظام التحكم والبرمجيات.

وبذلك تتميز سلطات الولايات المتحدة عن أستراليا وبريطانيا وسلطنة عمان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وإندونيسيا ومنغوليا، وخصوصا الصين، التي اشترت اكبر عدد من طراز 737 ماكس 8. وقررت هذه البلدان وقف استخدام هذه الطائرات.

في الهند، فرضت السلطات تدابير سلامة إضافية على أطقم الصيانة الأرضية وطواقم الطائرات.

على صعيد شركات الطيران، أعلنت شركة الخطوط الجوية الأرجنتينية “تعليقا موقتا للتشغيل التجاري” لطائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 8 الخمس الثلاثاء.

وقد اوقفت الخطوط الجوية الإثيوبية أيضا استخدام طائراتها الأربع الأخرى من طراز بوينغ 737 ماكس 8، وتلتها خطوط كايمان الجوية (جزر كايمان)، كومير (جنوب إفريقيا)، طيران المكسيك (المكسيك) وغول (البرازيل).

في اوسلو، اعلنت شركة الطيران النروجية المنخفضة الكلفة “اير شاتل” الثلاثاء إنها ستعلق رحلاتها لطائرة بوينغ 737 ماكس حتى إشعار اخر.

وحصرت كوريا الجنوبية باثنتين عمل طائرات بوينغ 737 ماكس 8 التي تديرها شركة ايستار جيت.

وتشكل هذه المأساة الجديدة تحديا كبيرا للشركة الأميركية، وقد أثارت قلق المستثمرين، بعد أن خسر سهم بوينغ 5,36 % في وول ستريت الاثنين.

وقال جيري سوجاتمان، المحلل من جاكرتا، لوكالة فرانس برس، “أعتقد أن التأثير على الصناعة أمر مهم، فنحن لدينا نوع جديد من الطائرات، وهي تعمل فقط منذ عامين، والآن لدينا حادثان حصلا في ظروف مماثلة”.

واضاف ان شركة لايون اير ذكرت بعد حادث تشرين الأول/أكتوبر في إندونيسيا، أنها “تفكر في إلغاء طلبيتها لشراء 737 ماكس، وأعتقد أن الشركات الأخرى بدأت في التفكير في الأمر، حتى لو انها ما لا تزال بعيدة عن اتخاذ هذا القرار”.

وأوضحت الحكومة الماليزية أنها ستعيد النظر في طلبيات الخطوط الجوية الماليزية الوطنية، لشراء بضع طائرات بوينغ 737 ماكس.

وإذا كانت أسباب هذا الحادث لم تعرف بعد، فإن تحطم طائرة لايون اير في إندونيسيا، قد سلط الانتباه على خلل يمكن أن يدفع كمبيوتر الطائرة، إلى الاعتقاد انها على وشك الهبوط.

وفي موقع التحطم في إثيوبيا، انضم المحققون من وكالة الطيران المدني الإثيوبية إلى فريق تقني من بوينغ ومحققين أميركيين من سلطات الطيران المدني.

وقد عثر الاثنين على الصندوقين الأسود – أحدهما يحتوي على البيانات الفنية للرحلة والآخر تسجيل المناقشات وأجهزة الإنذار في قمرة القيادة.

وكانت كينيا في حالة حداد بسبب تحطم الطائرة بعد مقتل 32 من مواطنيها في الحادث، ونيروبي هي أيضا المركز الإقليمي للأمم المتحدة، وقد تضررت بقسوة من الكارثة.

وكان على متنها مندوبون لحضور المؤتمر السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي افتتح الاثنين في العاصمة الكينية.

وكان ضحايا الحادث من 35 جنسية مختلفة، وهم 32 كينيا و 18 كنديا و 9 إثيوبيين و 8 إيطاليين و 8 صينيين و 8 أميركيين و 7 فرنسيين و 7 بريطانيين و 6 مصريين و 5 ألمانيين و 4 هنود.

و قالت شركة بوينج اليوم الثلاثاء إن لديها “ثقة تامة” في سلامة اسطول طائراتها من طراز 737 ماكس رغم تعرض هذا الطراز لحادثين أسفرا عن سقوط قتلى منذ أكتوبر وزيادة عدد الهيئات التنظيمية التي علقت استخدام هذه الطائرات في أنحاء العالم.

وقالت بوينج “ندرك أن الهيئات التنظيمية والزبائن اتخذوا قرارات اعتقادا منهم بأنها الأكثر ملائمة لأسواقهم الداخلية” مضيفة أن إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية “لم تتخذ أي إجراء إضافي في هذا التوقيت وإنه بناء على المعلومات المتاحة حاليا فليس لدينا ما يدعو لإصدار توجيهات جديدة لشركات الطيران”.