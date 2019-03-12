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النفط يرتفع بدعم من خطة سعودية لخفض صادرات الخام

النفط يرتفع بدعم من خطة سعودية لخفض صادرات الخام
weam.co/579355
الوئام - متابعات

ارتفعت أسعار النفط قليلا، بدعم من علامات على تقليص المعروض العالمي بعدما قال مسؤول سعودي إن المملكة تخطط لخفض صادرات النفط في أبريل، بينما خفضت الحكومة الأمريكية توقعاتها لنمو الإنتاج المحلي من الخام.

وصرح مسؤول سعودي لرويترز بأن المملكة، التي تسعى للقضاء على تخمة في المعروض ودعم الأسعار، تخطط لخفض صادراتها من النفط الخام في أبريل/نيسان لما دون سبعة ملايين برميل يوميا، بينما ستبقي على إنتاجها أقل كثيرا من عشرة ملايين برميل يوميا.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسعة سنتات، أو ما يعادل 0.1 في المئة، ليبلغ عند التسوية 66.67 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات، أو 0.1 في المئة، لتبلغ عند التسوية 56.87 دولار للبرميل.

ومنذ بداية العام، ارتفع كل من برنت والخام الأمريكي بنحو 25 في المئة.

وقال المسؤول إن السعودية خفضت الإنتاج طواعية لأقل مما ينص عليه الاتفاق وإنها ستبقي الإنتاج في أبريل عند أقل من عشرة ملايين برميل يوميا بكثير لينزل أيضا عن مستوى 10.311 مليون برميل يوميا الذي اتفقت المملكة على ضخه

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