مسلحون يخطفون مهندسا لبنانيا في نيجيريا

الوئام-متابعات

أعلنت الشرطة النيجيرية وشهود أن مسلحين خطفوا،اليوم، الثلاثاء، مهندسا لبنانيا في مدينة كانو، كبرى مدن شمال البلاد، وذلك في هجوم أوقع قتيلا.

وأعلن شهود لوكالة فرانس برس أن أربعة مسلحين هاجموا ورشة بناء في قلب المدينةوخطفوا المهندس الذي كان يشرف على أعمال صيانة للطرق.

من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة المحلية عبدالله هارونا “وقعت حادثة خطف عند مستديرة دانغي هذا الصباح والمخطوف مهندس لبناني”، مضيفا “كما قتل شخص وأصيب شخص آخر بجروح في الهجوم” موضحا أنهما نيجيريان.

وفتحت الشرطة تحقيقا لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية الجناة.

وكانت نيجيريا شهدت خلال السنوات العشر الماضية ارتفاعا في وتيرة عمليات الخطف التي ابتدأت في منطقة جنوب شرق البلاد حيث الثروة النفطية، قبل أن تنتشر في كافة انحاء البلاد وتستهدف العمال الاجانب بشكل خاص.

وغالبا ما يطلق سراح المخطوفين بعد بضعة أيام مقابل فدية.