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خيسوس: لو كان سامي الجابر وتركي آل الشيخ متواجدين حاليا كنت سأستمر في تدريب الهلال

خيسوس: لو كان سامي الجابر وتركي آل الشيخ متواجدين حاليا كنت سأستمر في تدريب الهلال
weam.co/579363
الوئام - متابعات

كشف المدرب البرتغالي خيسوس تفاصيل تجربته مع نادي الهلال، وما دار في الكواليس منذ بداية مهمته وحتى انتهاء التجربة مع الفريق السعودي.

وقال خيسوس، في لقائه ببرنامج في المرمى على قناة العربية، إنه “كان سيستمر في تدرب الهلال إذا كان سامي الجابر وتركي آل الشيخ متواجدين حاليا”.

وأضاف “كان قرار إقالتي بشكل مفاجىء.. خسرت مباراة واحدة من مجموع ٢٦ مباراة.. وأخبار تعاقد الأندية البرتغالية معي جعل إدارة الهلال تبادر في طلب تمديد العقد”.

وتابع “كان تواصلي مع رئيس الهلال قليلا لأنه يتواجد في لوس انجلس، وكان يقول عني أني أفضل مدرب في العالم وبعدها تغير الأمر”.

وأكمل حديثه قائلا “الهلال سلمني جميع مستحقاتي المالية، وكان النادي رائعا في التعامل معي من الناحية المالية، طلبت من إدارة النادي عدم إبلاغ اللاعبين بخبر إقالتي قبل التدريب، وعندما انتهى التدريب أبلغتهم بخبر إقالتي بنفسي وبكى بعض اللاعبين عند سماعهم الخبر”.

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