تراجع تاريخي لسهم “بوينج” بسبب أزمة ” 737 ماكس8″

الوئام-متابعات

سجل سهم شركة صناعة الطائرات الأمريكية “بوينج” تراجعا تاريخيا في تعاملات اليوم الثلاثاء في بورصة نيويورك للأوراق المالية، بعد قرار عدد كبير من الحكومات وشركات الطيران في العالم وقف تشغيل الطائرة “بوينج 737 ماكس 8” على خلفية حادث تحطم طائرة من نفس الطراز تابعة لشركة الطيران الإثيوبية يوم الأحد الماضي.

وسجل السهم أكبر تراجع خلال يومين منذ حوالي 10 سنوات، بعد قرار الاتحاد الأوروبي وقف استخدام الطائرة “بوينج 737 ماكس8” انتظارا لنتائج

التحقيق في حادث تحطم طائرة شركة الطيران الإثيوبية والذي أسفر عن مقتل 157 شخصا، وذلك بعد أقل من 5 أشهر على تحطم طائرة من نفس الطراز تابعة لشركة الطيران “لاين اير ” في إندونيسيا في تشرين أول/أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن “ساندي موريس” المحلل الاقتصادي في شركة “جيفيريز” بلندن القول “ما نراه الآن هو تمرد تقريبا ضد هيئة الطيران

الاتحادية الأمريكية. نحن الآن ننظر إلى أمريكان أيرلاينز وساوث ويست

أيرلاينز ونتساءل، هل يمكنكم فعلا مواصلة تشغيل هذه الطائرة”.

وتراجع سهم “بوينج” اليوم نسبة 1ر6% إلى 41ر375 دولار في ختام تعاملات بورصة نيويورك ليصل إجمالي التراجع خلال اليومين الأخيرين 11%. وفقدت الشركة الأمريكية حوالي 27 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال الأسبوع الحالي.

يذكر أن شركتي “أمريكان أيرلاينز” و”ساوث ويست أيرلاينز” مازالتا

تستخدمان طائرات “بوينج 737 ماكس8” . وفي حين مازالت “أير كندا”

الكندية للطيران تثق في سلامة “بوينج 737 ماكس8” وتستخدمها فإنها اضطرت اليوم إلى إلغاء رحلتين إلى لندن باستخدام الطائرة بعد قرار الاتحاد

الأوروبي حظر دخول هذه الطائرة أجواء الاتحاد ومطاراته.