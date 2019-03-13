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يمنح أملاً مؤقتاً لـ 737 سجيناً

حاكم كاليفورنيا يعلق تنفيذ أحكام الإعدام

حاكم كاليفورنيا يعلق تنفيذ أحكام الإعدام
weam.co/579374
كاليفورنيا - الوئام:

يتخذ حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوزوم الأربعاء، قراراً بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام في ولايته، ما يمنح أملاً مؤقتاً لـ 737 سجيناً محكومين بالإعدام وهو العدد الأكبر في أي ولاية أمريكية.

وجاء في كلمة معدة مسبقاً سيلقيها نيوزم، أنّ “عقوبة الإعدام تتنافى مع قيمنا الأساسية وتضرب صميم ما يعنيه أن يكون المرء كاليفورنياً”.

وقال مكتبه إنّ نيوزوم يخطط لتوقيع أمر تنفيذي لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام ما سيعني إلغاء بروتوكول الحقن المميتة في كاليفورنيا، وكذلك إغلاق غرفة الإعدام في سجن سان كوينتين في الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة.

ولا يتضمن القرار الإفراج عن أي سجين محكوم بالإعدام.

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