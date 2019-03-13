«التعليم» تعتمد برامج تدريبية لقادة المدارس

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

تنفذ وزارة التعليم مجموعة من الدورات التدريبية من خلال برنامج ممارس القيادة المدرسية في مرحلته الثالثة.جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات حصلت “الوئام” على نسخة منه.

وأشار التعميم إلى ما تضمنته رؤية المملكة (۲۰۳۰) بأهمية تنمية الموارد البشرية والتأهيل المستمر، وحرصا من وزارة التعليم على تنمية مهارات وقدرات القيادات المدرسية وتطوير منظومة القيادة بما ينعكس إيجابا على مخرجات التعلم.

وقالت الوزارة في التعميم أن المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي يعتزم تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية في برنامج “ممارس القيادة المدرسية المرحلة الثالثة خلال الفترة القادمة وحتى تاريخ ۲۸ رجب 1440هـ.

وطالبت الوزارة خلال التعميم بضرورة العمل على تنفيذ البرامج التدريبية المخصصة للإدارات في ضوء الإطار التنفيذي للمشروع المرفق، على أن يتم رفع خطة التنفيذ للمركز الوطني خلال أسبوع من تاريخه.