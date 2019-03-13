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وفلسطينيون يصلون فجر اليوم بداخله

اعادة فتح أبوب المسجد الأقصى

اعادة فتح أبوب المسجد الأقصى
المسجد الاقصى في العيد
weam.co/579392
القدس المحتلة - الوئام:

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فتح أبواب لمسجد الأقصى بعد إغلاقها يوم أمس.

وأدى فلسطينيون من أبناء مدينة القدس، صلاة فجر اليوم، برحاب المسجد الأقصى، بعد إعادة فتح  أبوابه، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأغلقت قوات الاحتلال أبواب المسجد يوم أمس، وأدى المصلون صلوات العصر والمغرب والعشاء أمام أبوابه.

وادعت إسرائيل أنها أغلقت المسجد “بعدما ألقى أحد المصلين الفلسطينيين زجاجة حارقة صوب مركز للشرطة في المكان، ما أدى إلى إصابة شرطي بصورة طفيفة”.

كما زعمت العثور على زجاجات حارقة ومواد قابلة للاشتعال وكمية من المفرقعات خلال أعمال تفتيش في الحرم.

وحذر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد اردان، من أن “الشرطة ستتصدى بحزم لأية محاولة للمساس بالسيادة الإسرائيلية في المكان”.

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