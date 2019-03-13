الهلال يعلن إصابة «إدواردو» في العضلة الخلفية

الرياض- الوئام:

أعلن نادي الهلال أن “لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام الدحيل القطري”.

وسجل إدواردو هدفاً وساهم بقوة في فوز الهلال 3-1 على ضيفه الدحيل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وأصدر الهلال بياناً عبر حسابه الرسمي على تويتر ذكر فيه: “أوضح الجهاز الطبي تعرض البرازيلي كارلوس إدواردو لإصابة في العضلة الخلفية أثناء لقاء الهلال والدحيل”.

وأضاف البيان: “سيجري اللاعب أشعة على موضع إصابته خلال اليومين المقبلين؛ لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي”.

وتحوم الشكوك حول قدرة إدواردو على اللحاق بمباراة فريقه أمام مواطنه الأهلي، التي تجمع بينهما الأحد المقبل، في ذهاب الدور قبل النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية).