العثور على أنثى إنسان غاب مصابة بــ74 طلقة في إندونيسيا

جاكرتا- الوئام:

أعلن مسؤولون في إندونيسيا اليوم الأربعاء أنه تم العثور على أنثى إنسان غاب مصابة بـ74 طلقة خرطوش صغيرة من أسلحة الصيد التى تعمل بضغط الهواء في جسدها ، وذلك في إقليم أتشيه.

وقال سابتو أجي برابوو ،رئيس وكالة الحفاظ على الطبيعة في إقليم أتشيه بجزيرة سومطرة، إنه تم إنقاذ أنثى إنسان الغاب ،والتي تم تقدير عمرها بثلاثين عاما، يوم السبت الماضي في منطقة سبل السلام ، حيث كانت مصابة بكسور عظمية ورضوض وجروح في الساقين.

وأضاف أن :”فحوصات بالأشعة السينية أظهرت 74 رصاصة من طلقات الخرطوش الصغيرة الخاصة بأسلحة ضغط الهواء منتشرة في أنحاء جسدها”.

وأفادت وزارة الغابات والبيئة بأنه تم العثور مع أنثى إنسان الغاب على صغير لها عمره شهر واحد نفق بسبب سوء التغذية خلال النقل إلى مركز لإعادة التأهيل في إقليم سومطرة الشمالية.

وأضافت الوزارة أن أنثى إنسان الغاب في حالة مستقرة ، وتم تسميتها “هوب” (أمل).

وقالت الوزارة في بيان :”ندين الهجوم المتوحش على (حيوانات) إنسان الغاب من جانب أشخاص غير مسؤولين”.

وهناك نحو 111 ألف حيوان من إنسان الغاب ،وهي حيوانات مصنفة ضمن الأنواع “المعرضة بشدة لخطر الانقراض “، في البرية في جزيرتي سومطرة وبورنيو ،وفقا لمنظمة “الصندوق العالمي للحياة البرية” المعنية بالحفاظ على الطبيعة.

وقال خبراء الحفاظ على الطبيعة إن بقاء هذه الأنواع مهدد بسبب الصيد وتدمير بيئتها عبر صناعة قطع الأشجار.