التعليقات: 0

والطائرات الحدديثة معقدة

ترامب يعلق على حادثة الطائرة الإثيوبية: نحتاج علماء الكمبيوتر أكثر من الطيارين

ترامب يعلق على حادثة الطائرة الإثيوبية: نحتاج علماء الكمبيوتر أكثر من الطيارين
weam.co/579407
واشنطن - الوئام:
 حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من مدى تعقد تحليق الطائرات الحديثة، بعد أن أوقفت دول عدة وآخرها بريطانيا استخدام طائرات “بوينج 737 ماكس 8″، في أعقاب تحطم طائرتين من الطراز نفسه خلال أقل من 5 أشهر.
وقال ترامب، فى تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: “أصبح تحليق الطائرات أكثر تعقيدا، لم تعد هناك حاجة إلى الطيارين، ولكن علماء كمبيوتر من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بدلا منهم، أرى طوال الوقت فى العديد من المنتجات السعى دائما لتحقيق خطوات غير ضرورية بينما عادة ما يكون الأبسط هو الأفضل”.

وأضاف: “هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات فى جزء من الثانية، والتعقيد يصنع الخطر، كل ذلك يتطلب تكلفة كبيرة فى حين أن المكاسب قليلة، لا أريد أن يكون ألبرت أينشتاين الطيار الخاص لى، ولكن أحتاج إلى محترفين فى مجال الطيران يسمح لهم بالتحكم فى الطائرة بسهولة وسرعة”.

وأعلنت سلطات كل من النمسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات “بوينج 737 ماكس 800” الأمريكية.

وكانت عدة دول بينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا اتخذت القرار نفسه بعد سقوط طائرة إثيوبية من النوع نفسه، ومصرع جميع ركابها، وكذلك علقت تركيا وعمان وماليزيا ودول أخرى استخدام هذا النوع من الطائرات حتى إشعار آخر.

روابط ذات صلة

الذهب يصعد مع هبوط الدولار أمام الاسترليني

الذهب يصعد مع هبوط الدولار أمام الاسترليني

أول عيادة للعلاج بالـ”قنب المخدر” في بريطانيا

أول عيادة للعلاج بالـ”قنب المخدر” في بريطانيا

الكونجرس الأمريكي يبحث التحقيق في صفقة قطرية مشبوهة

الكونجرس الأمريكي يبحث التحقيق في صفقة قطرية مشبوهة

بريطانيا تمنح الحماية الدبلوماسية لمعتقلة في إيران

بريطانيا تمنح الحماية الدبلوماسية لمعتقلة في إيران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>