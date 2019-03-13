ترامب يعلق على حادثة الطائرة الإثيوبية: نحتاج علماء الكمبيوتر أكثر من الطيارين

واشنطن - الوئام:

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من مدى تعقد تحليق الطائرات الحديثة، بعد أن أوقفت دول عدة وآخرها بريطانيا استخدام طائرات “بوينج 737 ماكس 8″، في أعقاب تحطم طائرتين من الطراز نفسه خلال أقل من 5 أشهر.

وقال ترامب، فى تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: “أصبح تحليق الطائرات أكثر تعقيدا، لم تعد هناك حاجة إلى الطيارين، ولكن علماء كمبيوتر من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بدلا منهم، أرى طوال الوقت فى العديد من المنتجات السعى دائما لتحقيق خطوات غير ضرورية بينما عادة ما يكون الأبسط هو الأفضل”.