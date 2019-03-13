“العمل”: “التدريب النوعي” مشروع لتخفيف البطالة بين المواطنات

الرياض - الوئام:

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بدء تنفيذ مشروع “التدريب النوعي الموازي”، بهدف لتخفيف البطالة بين المواطنات في مختلف التخصصات، من خلال تدريب وتوظيف السعوديات بحلول نهاية 2020.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يركز على تطوير برامج تدريب مدعم ينتهي بالتوظيف، بالشراكة مع القطاع الخاص تستهدف العاطلات عن العمل.

وتحصل المتدربة عند الانتهاء من التدريب على شهادة معتمدة من الجهة المالكة للبرنامج، ويتم دعم الشركات بأوجه مختلفة.

وشرعت الوزارة في تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى خفض نسبة البطالة في التخصصات التي تواجه تحديات، وتطوير المهارات المهنية للمرأة وتوجيهها إلى سوق العمل المناسب لها، وتخفيض حواجز التوظيف أمام السعوديات الباحثات عن عمل وضمان استمرارهن في الوظيفة.