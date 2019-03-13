التعليقات: 0

وتطوير المهارات المهنية للمرأة

“العمل”: “التدريب النوعي” مشروع لتخفيف البطالة بين المواطنات

“العمل”: “التدريب النوعي” مشروع لتخفيف البطالة بين المواطنات
weam.co/579431
الرياض - الوئام:

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بدء  تنفيذ مشروع “التدريب النوعي الموازي”، بهدف لتخفيف البطالة بين المواطنات في مختلف التخصصات، من خلال تدريب وتوظيف السعوديات بحلول نهاية 2020.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يركز على تطوير برامج تدريب مدعم ينتهي بالتوظيف، بالشراكة مع القطاع الخاص تستهدف العاطلات عن العمل.

وتحصل المتدربة عند الانتهاء من التدريب على شهادة معتمدة من الجهة المالكة للبرنامج، ويتم دعم الشركات بأوجه مختلفة.

وشرعت الوزارة في تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى خفض نسبة البطالة في التخصصات التي تواجه تحديات، وتطوير المهارات المهنية للمرأة وتوجيهها إلى سوق العمل المناسب لها، وتخفيض حواجز التوظيف أمام السعوديات الباحثات عن عمل وضمان استمرارهن في الوظيفة.

 

روابط ذات صلة

3 جهات حكومية تطالب بحصر الوظائف الشاغرة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

3 جهات حكومية تطالب بحصر الوظائف الشاغرة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

“العمل والتنمية الاجتماعية”: طرح مسودة تنظيم العمل المرن أمام المهتمين لإبداء الرأي

“العمل والتنمية الاجتماعية”: طرح مسودة تنظيم العمل المرن أمام المهتمين لإبداء الرأي

بنك التنمية يسلم مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي مركبات النقل الموجه

بنك التنمية يسلم مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي مركبات النقل الموجه

بنسبة 100%.. “الخدمة المدنية” تنهي الأوصاف الوظيفية للوظائف القياسية

بنسبة 100%.. “الخدمة المدنية” تنهي الأوصاف الوظيفية للوظائف القياسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>