برلين - الوئام:

ينتظر فريق الفرعون الصغير محمد صلاح مهمة صعبة، اليوم، في مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر ، اليوم الأربعاء 13-3-2019 ، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا “الشامبيونزليج”.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر اليوم الأربعاء 13-3-2019

ويستهدف الريدز ونجمهم الدولي المصري محمد صلاح تحقيق نتيجة إيجابية، إما بالفوز أو التعادل إيجابيا، ساعا بدوره إلى حجز مكان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر اليوم الأربعاء 13-3-2019

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي على ملعب أنفيلد، معقل ليفربول، ولم يتمكن أي من الفريقين من إحراز أهداف خلال اللقاء الصعب، مما يزيد من صعوبة لقاء الإياب.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر اليوم الأربعاء 13-3-2019

ويكفي ليفربول التعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة للعبور إلى الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما يسعى البايرن إلى الفوز بهدف على الأقل.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر اليوم الأربعاء 13-3-2019

ويفتقد بايرن ميونخ في مباراة اليوم جهود توماس مولر وجوشوا كيميتش بداعي الإيقاف، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي آريين روبين وكورنتين توليسو بسبب الإصابة.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر اليوم الأربعاء 13-3-2019

في حين يفتقد ليفربول جهودَ جو غوميز وتشامبرلين للإصابة وعدم الجاهزية، ولن يفتقد ”الريدز“ أي لاعب آخر بسب الإيقاف.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر اليوم الأربعاء 13-3-2019

ويسعى الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لاستعادة ذاكرة التهديف في مباراة اليوم، بعدما صام عن التسجيل في آخر 4 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما اكتفى بالتسجيل ثلاث مرات فقط في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر اليوم الأربعاء 13-3-2019

البطولة: دوري أبطال أوروبا 2019

المباراة: بايرن ميونيخ – ألمانيا ضد ليفربول – إنجلترا دور الـ 16

الملعب: أليانز أرينا

الحكم: دانيلي أورساتو

التعليق: عصام الشوالي + خليل البلوشي

التوقيت: اليوم الأربعاء الموافق 13-2-2019 في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة، 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر اليوم الأربعاء 13-3-2019

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