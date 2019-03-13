برشلونة - الوئام:

يلتقي فريق برشلونة، متصدر الدوري الإسباني، اليوم، مع نظيره الفرنسي أولمبيك ليون، في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا “الشامبيونج ليج” في مباراة مؤهلة إلى ربع نهائي البطولة الأكثر متابعة في العالم.

مشاهدة مباراة برشلونة وأولمبيك ليون بث مباشر اليوم الأربعاء 13-3-2019

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بملعب “بارك أولمبيك ليون”، انتهت بالتعادل السلبي، وهي النتيجة التي تحافظ على حظوظ الفريقين في الوصول للدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة برشلونة وأولمبيك ليون بث مباشر اليوم الأربعاء 13-3-2019

ويكفي ليون التعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة للعبور إلى الدور ربع النهائي، بينما يجب على برشلونة الفوز بهدف دون مقابل لتخطي دور الـ 16.

مشاهدة مباراة برشلونة وأولمبيك ليون بث مباشر اليوم الأربعاء 13-3-2019

واختير الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، لإدارة مباراة برشلونة وليون، ولم يسبق وأن تذوق العملاق الكتالوني طعم الانتصار في ثلاث مباريات خاضها تحت قيادة هذا الحكم.

مشاهدة مباراة برشلونة وأولمبيك ليون بث مباشر اليوم الأربعاء 13-3-2019

وتحوم الشكوك حول مشاركة عثمان ديمبلي جناح برشلونة في مباراة اليوم، بسبب الإصابة، حيث يدرس إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق الكتالوني، إشراك البرازيلي فيليب كوتينيو بدلاً منه، على الرغم من الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه.

مشاهدة مباراة برشلونة وأولمبيك ليون بث مباشر اليوم الأربعاء 13-3-2019

ومن المتوقع أن تضم تشكيلة البارسا في مباراة اليوم، تير شتيغن، روبيرتو، بيكيه، لينغليت، جوردي ألبا، آرثور ميلو، بوسكيتس، راكيتيتش، ليونيل ميسي، سواريز، كوتينيو.

مشاهدة مباراة برشلونة وأولمبيك ليون بث مباشر اليوم الأربعاء 13-3-2019

فيما جاءت تشكيلة ليون الفرنسي لتضم: أنتوني لوبيز، فيرلاند ميندي، مارسيلو أنتونيو، جايسون دينايير، ليو دوبوا، تانغي ندومبيلي، لوكاس توزارت، نبيل فقير، حسام عوار، ممفيس ديباي، والبلجيكي موسى ديمبيلي.

مشاهدة مباراة برشلونة وأولمبيك ليون بث مباشر اليوم الأربعاء 13-3-2019

وتكشف الإحصائيات أن الفريق الكتالوني نجح في الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم في إياب ثمن نهائي الشامبيونزليج” في السنوات الأخيرة، وهو ما يرجح كفته نحو العبور للدور ربع النهائي في الموسم الحالي، بعدما تعادل سلبيًا في مواجهة الذهاب ضد ليون.

مشاهدة مباراة برشلونة وأولمبيك ليون بث مباشر اليوم الأربعاء 13-3-2019

البطولة: دوري أبطال أوروبا 2018/2019

المباراة: برشلونة – أسبانيا ضد ليون – فرنسا دور الـ 16

الملعب: ملعب الكامب نو

الحكم: سيمون مارسينياك

التعليق: حفيظ دراجي و علي محمد علي

التوقيت: اليوم الأربعاء الموافق 13-2-2019 في تمام الساعة 10:00 مساء القاهرة ، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة برشلونة وأولمبيك ليون بث مباشر اليوم الأربعاء 13-3-2019

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