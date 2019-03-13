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والتصحيح إلكترونيا

“قياس”: إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الاثنين المقبل

“قياس”: إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الاثنين المقبل
weam.co/579460
الرياض - الوئام:

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس، بهيئة تقويم التعليم والتدريب، ومدير الاتصال والعلاقات والإعلام، إبراهيم الرشيد، أن إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي، الفترة الثانية،  سيكون يوم الاثنين القادم 11 / 7 / 1440هـ.

وأضاف أن المركز يعمل وفق الخطة الخاصة بمواعيد إعلان نتائج الاختبارات التي يقدمها لجميع المستفيدين والمستفيدات، وأن نتائج الاختبار الذي عقد خلال الفترة من 10- 18 جمادى الآخرة 1440هـ، في ( 150 ) مقرا للطلاب والطالبات في جميع مدن ومحافظات المملكة، ستكون متاحة عبر ملف المستفيد الالكتروني.

وأضاف أن عملية تصحيح أوراق الإجابات يكون إلكترونياً من خلال استخدام المركز أحدث الأجهزة والتقنيات المتقدمة الدقيقة عالية السرعة، عبر ماسحات ضوئية متقدمة مخصصة لقراءة أوراق الإجابة دون تدخل عنصر بشري في عملية التصحيح، مما يعطي مصداقية كبيرة لعملية التصحيح ونتائج المختبرين.

وأشار إلى أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات ويجيب على الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.

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