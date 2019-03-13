التعليقات: 0

فيضانات موزمبيق تودي بحياة 66 شخصا والإعصار “إيداي” يقترب

فيضانات موزمبيق تودي بحياة 66 شخصا والإعصار “إيداي” يقترب
weam.co/579462
وكالات- الوئام

أسفرت أمطار غزيرة غمرت موزمبيق عن أكثر من 60 قتيلا وآلاف المشردين، كما أفادت حصيلة للسلطات المحلية التي أعلنت الاستنفار تحسبا لوصول الإعصار إيداي.

وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة آنا كوموانا، في ختام جلسة لمجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، أن الفيضانات أدوت بحياة 66 شخصًا على الأقل في الوسط والشمال، وأن آلافا آخرين قد تشردوا.

وأضافت “كوموانا”، أن حوالى 6000 مسكن دُمر، وأكثر من 140 ألف شخص تضرروا، وأكثر من 100 ألف هكتار من المحاصيل قد غمرتها المياه.

وقالت إن الحكومة قد وضعت البلاد في حالة تأهب بسبب استمرار تساقط الأمطار واقتراب الإعصار “إيداي” الاستوائي، المتوقع أن يصل إلى البلاد الخميس أو الجمعة.

وأمرت السلطات، أيضًا بإجلاء المناطق الساحلية التي يمكن أن تتأثر بوصول الإعصار.

وأعلنت كوموانا، أيضا عن فتح 16 مركزًا في مقاطعي زامبيزي وتيتي لاستقبال المشردين على وجه السرعة، ودائما ما تجتاح موزمبيق إحدى أفقر البلدان في العالم، أعاصير تسبب فيضانات عارمة.

وتسببت هذه الفيضانات بمقتل 800 شخص في العام 2000، وأكثر من 100 في 2015.

وتسببت الفيضانات أيضا في الأيام الأخيرة بمقتل 30 شخصًا وتشريد أكثر من 230 ألفًا في جنوب ملاوي المجاورة، كما تقول السلطات المحلية.

روابط ذات صلة

قرية تطمح لأن تصبح «قطر» افريقيا بموزمبيق ترى حلمها يتحول الى شبه وهم

قرية تطمح لأن تصبح «قطر» افريقيا بموزمبيق ترى حلمها يتحول الى شبه وهم

«مرور القريات» يهيب بالمواطنين مرتادي الطريق أخذ الحذر من تساقط الأمطار

«مرور القريات» يهيب بالمواطنين مرتادي الطريق أخذ الحذر من تساقط الأمطار

العثور على «24» مولودا ميتاً في مكب النفايات بموزمبيق

العثور على «24» مولودا ميتاً في مكب النفايات بموزمبيق

117 قتيلاً و 157 ألف مشرد بسبب الفيضانات في موزمبيق

117 قتيلاً و 157 ألف مشرد بسبب الفيضانات في موزمبيق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>