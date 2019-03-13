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عبر تعزيز الشراكات

“العمل”: 45 مبادرة لتنمية القطاعات غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين

“العمل”: 45 مبادرة لتنمية القطاعات غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين
weam.co/579463
الرياض - الوئام:

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق 45 مبادرة تنموية في مجالات مختلفة، تھدف إلى تعزيز مجال المبادرات الاجتماعية وتنمية القطاعات غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، وذلك من خلال برامج التمكين المختلفة وتطوير وتحسين فاعليتھا وتأهيل قدرات القائمين عليها، عبر تعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والأھلية لتحقيق التكامل الاجتماعي، تماشياً مع أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ومن المقرر أن يتم إطلاق 10 مبادرات خلال الشهرين القادمة، وهي: مواءمة، وبرنامج التنمية الاجتماعية للمناطق، والبيوت النموذجية للأيتام، والأولوية لهم، والبوابة الوطنية للتطوع، وشركاء المسؤولية الاجتماعية، وسفراء المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى مرصد المسؤولية الاجتماعية، ومواصفات الآيزو 26000، ودعم إنشاء جمعيات ومؤسسات خدمة مجتمعية.

ويأتي إطلاق الوزارة لهذه المبادرات حرصاً منها على تنمية القطاع غير الربحي وتمكين منظماته والنهوض به كعمل مؤسسي منظم ذو أثر مستدام، من أجل تحقيق عائد اجتماعي وتنموي.

وتؤكد الوزارة من خلال مبادراتھا على أھمية المشاركة المجتمعية وقوتھا في تنمية المجتمع المحلي، وتأثيرھا في زيادة تماسك المجتمع، ورفع قدرات أفراده وإكسابھم مھارات جديدة، وتنمية شخصياتھم، وكذلك تسعى الوزارة إلى مواجھة التحديات في مختلف المجالات، والمساعدة في تحديد المشكلات التي تواجه المجتمع ومعالجتها، من خلال زيادة أوجه التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف ذات العلاقة بالعملية التنموية.

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