التعليقات: 0

“البيئة”: ضبط 25 فردا ومنشأة بيطرية خالفوا أنظمة الثروة الحيوانية والمهن الطبية البيطرية

“البيئة”: ضبط 25 فردا ومنشأة بيطرية خالفوا أنظمة الثروة الحيوانية والمهن الطبية البيطرية
weam.co/579474
واس- الوئام

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 25 فردًا ومنشأة بيطرية خالفوا أنظمة الثروة الحيوانية والمهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان، وغرّمتهم بـ 565 ألف ريال خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وأوضح مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية بالوزارة الدكتور علي الدويرج، أنّ المخالفات المسجلة تمثّلت في نقل الحيوانات والطيور من منطقة إلى أخرى دون ترخيص الوزارة، وبيع الحليب بشكل غير نظامي، والمتاجرة بالحيوانات المريضة وتجويعها، إضافة إلى إقامة منشآت بيطرية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وانتحال عدد من الأفراد مهنة الطب البيطري.

وأشار “الدويرج”، إلى أن المخالفات جاء 13 منها في منطقة مكة المكرمة، تليها منطقة الرياض بـ 8 مخالفات، فمنطقة المدينة المنورة بمخالفتين، وأخيرًا منطقتا جازان والقصيم بمخالفة لكل منهما.

وأكّد “الدويرج”، أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه على أي شخص تثبت مخالفته إياها، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الهاتف المجاني 8002470000 على مدار الساعة.

روابط ذات صلة

“البيئة”: فحص وترقيم 10.7 ألف رأس من الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز

“البيئة”: فحص وترقيم 10.7 ألف رأس من الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز

“البيئة” توفر 8 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية في 2019 بعد إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء

“البيئة” توفر 8 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية في 2019 بعد إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء

“البيئة”: 12 مرفأ صيد في 6 مناطق تستوعب 4,5 آلاف مركب

“البيئة”: 12 مرفأ صيد في 6 مناطق تستوعب 4,5 آلاف مركب

“البيئة” تفحص وترقم 6822 رأسا من الإبل منذ انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز

“البيئة” تفحص وترقم 6822 رأسا من الإبل منذ انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>