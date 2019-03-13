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مسؤول إثيوبي: سيتم إرسال الصندوق الأسود الخاص بالطائرة المنكوبة إلى أوروبا

مسؤول إثيوبي: سيتم إرسال الصندوق الأسود الخاص بالطائرة المنكوبة إلى أوروبا
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وكالات- الوئام

أكد مسؤول في قطاع الطيران الإثيوبي، اليوم الأربعاء، أنه سوف يتم إرسال الصندوق الأسود الخاص بالطائرة التي تحطمت، الأحد الماضي، وأسفرت عن مقتل 157 شخصا كانوا على متنها، إلى أوروبا لتحليله.

وقال مدير العلاقات العامة بالخطوط الجوية الإثيوبية اسرات بيجاشاو، إن إثيوبيا ليس لديها القدرة على تحليل الصندوق، الذي يحتوي على تسجيلات الرحلة، لذلك سيتم إرساله للخارج.

ولم يوضح بيجاشاو، إلى أي دولة أوروبية سوف يتم إرسال الصندوق.

يشار إلى أن بوينج، التي تصنع طائرات من طراز 737 ماكس 8 التي تعرضت لحادثين خلال أربعة أشهر، هي شركة أمريكية.

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