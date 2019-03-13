مسؤول أمريكي: العقوبات على إيران حرمتها من إيرادات بنحو 10 مليارات دولار منذ 2017

متابعات- الوئام

قال بريان هوك الممثل الأمريكي الخاص لإيران بوزارة الخارجية، في تصريحات خلال مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة، اليوم الأربعاء، أن العقوبات حرمت إيران من إيرادات بنحو 10 مليارات دولار منذ عام 2017، إذ أخرجت نحو 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني من الأسواق العالمية.