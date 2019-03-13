قال بريان هوك الممثل الأمريكي الخاص لإيران بوزارة الخارجية، في تصريحات خلال مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة، اليوم الأربعاء، أن العقوبات حرمت إيران من إيرادات بنحو 10 مليارات دولار منذ عام 2017، إذ أخرجت نحو 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني من الأسواق العالمية.
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مسؤول أمريكي: العقوبات على إيران حرمتها من إيرادات بنحو 10 مليارات دولار منذ 2017
NEW YORK, NY - SEPTEMBER 19: Brian Hook, Director of Policy Planning, U.S. Department of State, speaks at The 2017 Concordia Annual Summit at Grand Hyatt New York on September 19, 2017 in New York City. (Photo by Paul Morigi/Getty Images for Concordia Summit)