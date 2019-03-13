تدشين تطبيق مبادرة “وتين” للتبرع بالدم 

الرياض- الوئام- محمد السويهري

دشنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تطبيق مبادرة “وتين” للتبرع بالدم، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وهي تعتبر مبادرة غير ربحية تهدف إلى زيادة الوعي حول أهمية التبرع التطوعي بالدم، والعمل على الاكتفاء التام من خلال التبرع التطوعي داخل بنوك الدم في المملكة.

كما تهدف المبادرة إلى نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم داخل المجتمع، وتسهيل إجراءات التبرع بالدم عن طريق تطبيق “وتين”، وسد حاجة بنوك الدم داخل المملكة، وإقامة حملات تبرع دورية، بالإضافة الى تحسين تجربة المتبرع بشكل مستمر ودائم.

وتسعى مبادرة تطبيق “وتين” إلى أن تصل جميع بنوك الدم داخل المملكة للاكتفاء التام بحول الله من خلال التبرع التطوعي بحلول عام 2020.

وبلغ عدد مستخدمي التطبيق 12786 مستخدمًا، وعدد التبرعات من خلال تطبيق وتين 1897 تبرعًا، كما نظمت “وتين” ثمان حملات للتبرع بالدم، ووصل عدد المتطوعين في الحملة 140 متطوعًا، ووصل عدد أكياس الدم التي ساهمت فيها وتين من خلال الحملات 2099 كيس دم، علمًا أنه يمكن تحميل التطبيق عن طريق الرابط http://onelink.to/wateenapp