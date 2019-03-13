بالفيديو.. حسن وحسين توأم أصم تميزا في حلقات حفظ القرآن الكريم

جدة- الوئام- هاني الثبيتي

الشقيقان حسن وحسين بن سالم حويمل، يبلغان من العمر 12 عامًا، توأم أصم، تحديا الصعاب من أجل حفظ كتاب الله الكريم.

المشرف على حلقات الصم بمسجدي الراجحي وبغلف محمد بن عبدالرحمن وحدين، روى قصتهما قائلًا: انضم حسن وحسين إلى حلقات الصم التابعة للمرافق العامة بجمعية خيركم بجدة قبل أربعة أعوام بعد أن التقى والدهما بالمعلم بالحلقات حامد الزهراني الذي بدوره بيّن له فائدة هذه الحلقات وتأثيرها على أبنائه في الدنيا والآخرة، فاستجاب والدهما وبدأ بتعلم القراءة بلغة الصم ومن ثم حفظ القرآن والتسميع عن طريق لغة الإشارة ومن ثمّ الكتابة، وهما الآن في حلقات أحمد الدين، وحمزه لحوي – من ذوي الاعاقة السمعية – ويحفظان نصف جزء عم”.

يذكر أن حسن وحسين يدرسان بالصف السادس الابتدائي وهما من المتفوقين على مستوى المدرسة.