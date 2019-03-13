البرازيل.. مقتل 9 أشخاص وإصابة 17 تلميذا في إطلاق نار بمدرسة ابتدائية

وكالات- الوئام

قالت شرطة مدينة ساو باولو البرازيلية، إن 9 أشخاص على الأقل قتلوا في مدرسة ابتدائية، شوهد شابان يدخلان مبناها ويطلقان النار في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت الشرطة، أن القتلى هم خمسة تلاميذ وبالغ من العاملين في المبنى وشخص كان يقف خارج المدرسة والأشخاص المهاجمين.

وذكرت الشرطة، في بيان، أن 17 شخصا على الأقل، معظمهم أطفال، أصيبوا أيضا بأعيرة نارية في المدرسة الابتدائية ونقلوا إلى مستشفيات، ولم تعرف بعد حالتهم الصحية.

وتندر وقائع إطلاق النار بالمدارس في البرازيل، رغم أنها من أعنف البلاد في العالم إذا تشهد جرائم قتل كل عام أكثر من أي بلد آخر.

وكان آخر حادث إطلاق نار كبير قد وقع في عام 2011، حيث قتل 12 طفلا بالرصاص على يد تلميذ سابق في ريو دي جانيرو.