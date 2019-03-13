بأيد سعودية.. عرض 5 طائرات دون طيار لزوار “المعرض الدولي للطيران”

واس- الوئام

تعرض مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، خلال مشاركتها في المعرض السعودي الدولي للطيران 2019م، الذي يقام بنسخته الأولى في العاصمة “الرياض”، خمسًا من طائراتها دون طيار، التي تم تصميمها وتصنيعها وتطويرها على أيدي باحثين سعوديين.

وتمتاز هذه الطائرات المصنعة من الألياف الزجاجية والكربونية، بخفة وزنها وقوة تحملها، وصعوبة التقاطها عبر أجهزة الرادار والاستطلاع.

وتستخدم هذه الطائرات التي قدمتها مدينة العلوم والتقنية لزوار المعرض والمتمثلة في “صقر1 ، وصقر2 ، وصقر4، والنورس ، وطائرة المسح الجوي”، للاستطلاع النهاري والليلي ومهام المراقبة.

وتحتوي هذه الطائرات على أجهزة استشعار كهروضوئية يتم برمجتها من خلال غرفة تحكم أرضية وكذلك جهاز تحكم آلي هو المعني في قيادة الطائرة، وتوجد بها برامج تمكن الطائرة في التعامل والتكيف مع الظروف البيئية للطيران كالتعامل مع الرياح ودرجات الحرارة المختلفة والهبوط أو الصعود الاضطراري للطائرة أو الانحراف عن مسار الطيران، كما تحتوي الطائرات على أجهزة اتصالات يتم من خلالها النقل المباشر والمستمر للصور والفيديو من الطائرة إلى غرفة التحكم، كما يمكن تغيير المسار والأهداف من خلال الاتصال المباشر للطائرة وهي في الجو.

ويركز المعرض السعودي الدولي للطيران، على أربعة محاور أساسية في مجال الطيران وهي الطيران التجاري، والطيران الخاص والعام، والبنى التحتية للمطارات والموردين، وقطاع الدفاع والفضاء.

ويهدف المعرض إلى زيادة تواصل صناعة الفضاء والطيران مع المملكة، كما سيوفر منصة مثالية لربط المحترفين في جميع مجالات الصناعة الجوية، بمشاركة أكثر من 265 شركة دولية ومحلية تعرض آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا وخدمات الطيران.