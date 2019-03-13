آل الشيخ: مشاركة “الترفيه” في “موسم الشرقية” تهدف إلى تحسين جودة الحياة واكتشاف المواهب

الرياض- الوئام

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، أن مشاركة الهيئة في فعاليات “موسم الشرقية” الذي ينطلق، غدًا الخميس، تأتي في إطار أهداف الهيئة المتمثلة في تحسين جودة الحياة في مملكتنا الحبيبة، واكتشاف المواهب الوطنية في مجالات الترفيه المختلفة وصناعة البهجة، مشيرًا إلى أهمية قطاع الترفيه الذي توليه قيادتنا الرشيدة كل الاهتمام لتحقيق الأهداف المرجوة منه في إثراء الحياة، إلى جانب مساهمته الفاعلة في دعم عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل.

وعبر “آل الشيخ”، عن سعادته بمشاركة الهيئة في أول مواسم المملكة وهو “موسم الشرقية” من خلال دورها في تنظيم وتنمية قطاع الترفيه، وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لجميع شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة، وتحفيز دور القطاع الخاص في بناء وتنمية نشاطات الترفيه.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشارك الهيئة العامة للترفيه، بتقديم أضخم الفعاليات على مستوى المناطق التي يصل عددها إلى أكثر من 25 فعالية، ضمن فعاليات “موسم الشرقية 2019” الذي يقام تحت شعار “الشرقية ثقافة وطاقة”، خلال الفترة من 14 – 30 مارس الجاري.

وتتميّز الفعاليات بالتنوع والتشويق إلى جانب الثراء المعرفي والفني ومناسبتها لجميع الأذواق والفئات العمرية وشرائح المجتمع السعودي، في سعي جاد لاستقطاب أكبر عدد من الجمهور من الداخل والخارج، فيما يصب في تنمية القطاع الترفيهي والاقتصادي.

وتتضمن الفعاليات الترفيهية في عدة مدن بالمنطقة الشرقية العديد من الحفلات الغنائية العالمية التي ستقام على مسارح ضخمة، يقدمها فنانون عالميون من عدة دول وفي أماكن تستوعب أعدادًا كبيرة من الجمهور.

كما تشتمل الفعاليات الترفيهية على عرض المياه التفاعلي وهي عروض مرئية تفاعلية تنعكس على مياه البحر ونوافير ساحل الشرقية، بطابع فني موسيقي رائع، علاوة على عروض الألعاب النارية التي تتوزع على عدد من المناطق وتضيء سماءها بألوانها الزاهية.

وتتضمن الفعاليات عددًا من الأفكار العصرية والمتجددة في قطاع الترفيه مثل سيرك إلواز الذي يعد أحد أهم وأعرق عـروض السيرك العالمية، ويتميز بمزيج مذهل من فقرات الإبهار البصري والإبداع الفني، حيث بدأت عروض السيرك منذ أكثر من 26 عامًا، ولا يزال يجوب العالم، وقد حاز على العديد من الجوائز العالمية.

كما يشهد “موسم الشرقية” تنظيم الهيئة لفعالية جادة الترفيه التي تعد من أجمل الكرنفالات ذات الطابع المميز بعدد من العروض المباشرة والفنية، والأركان التفاعلية والشعبية التي تضم عروض المسرح التفاعلي، الذي يقدم استعراضات أكروباتيه وفنية مختلفة، وعددًا من العروض البهلوانية، وعروض الفرق الشعبية، بالإضافة إلى ألعاب الأطفال، إلى جانب ذلك لم تغفل هيئة الترفيه مواكبة الفعاليات لكافة الفئات العمرية لا سيما الأطفال فخصصت قرية “سبيس تون”، وهي عبارة عن مهرجان يجمع أبطال أفلام الكرتون ويقدم تجربة فريدة للعائلة، وخاصة الأطفال للقاء الشخصيات الكرتونية المشهورة في القناة وأبطالهم المفضلين، كما تعد فرصة سانحة للاستمتاع بمشاهدة أفضل أفلام الكرتون في سينما سبيس تون الخاصة.

ويعد “موسم الشرقية” أول موسم من مواسم المملكة الإحدى عشر وأكبر تظاهرة ترفيهية وسياحية نوعية تحتضنها المنطقة الشرقية ويقدم أكثر من 80 فعالية متميّزة تم اختيارها بدقة وعناية فائقة لتناسب جميع شرائح المجتمع، وتتضمن فعاليات ثقافية، وبرامج تعليمية وترفيهية، وسباقات رياضية، وحفلات موسيقية، ومهرجان أفلام سينمائية سعودية، وفعاليات تراثية وفلكلورية متنوعة.