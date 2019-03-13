التعليقات: 0

عن قضيتين

حكم بسجن مساعد ترامب السابق 73 شهرا

حكم بسجن مساعد ترامب السابق 73 شهرا
weam.co/579530
الوئام-متابعات

أصدرت قاضية اتحادية أمريكية،اليوم، الأربعاء حكما بسجن بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس،دونالد ترامب الانتخابية 73 شهرا عن تهمتين بالتآمر، جرى توجيههما نتيجة التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في دور روسيا فيانتخابات عام 2016 الرئاسية.
وقالت القاضية إيمي بيرمان جاكسون إن 30 شهرا من المدة ستتزامن
مع عقوبة صدرت بحق مانافورت الأسبوع الماضي في قضية منفصلة.
واعتذر مانافورت عن أفعاله وطلب الرأفة خلال جلسة الحكم.
وفي الأسبوع الماضي، أمر قاض اتحادي في فرجينيا بسجن المستشار
السياسي الجمهوري 47 شهرا، في حكم مخفف على نحو غير متوقع، بتهمة الاحتيال الضريبي والمصرفي في قضية منفصلة أحالها مولر للمحكمة.

روابط ذات صلة

مساعد ترامب: لن يتم فرض حلول من الخارج على السودان

مساعد ترامب: لن يتم فرض حلول من الخارج على السودان

في لبنان.. قاضية مسيحية تأمر 3 شبان أساءوا للسيدة مريم بحفظ آيات من “آل عمران”

في لبنان.. قاضية مسيحية تأمر 3 شبان أساءوا للسيدة مريم بحفظ آيات من “آل عمران”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>