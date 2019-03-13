بعد أن سب زملاءه و سخر منهم .. نيمار ينتظر عقوبة الإتحاد الأوروبي لكرة القدم

الوئام-متابعات

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الأربعاء، تحقيقا بشأن تصريحات للبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، على موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام)، بعد خروج فريقه من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد الانجليزي الأسبوع الماضي.

ومن المحتمل أن يواجه نيمار عقوبات من “يويفا”، بسبب تصريحاته

ويغيب نيمار عن مباريات فريقه، بعد تعرضه لإصابة في قدمه اليمنى ، أبعدته عن مواجهتي مانشستر يونايتد في دوري الأبطال، وكذلك مباريات

بطولة الدوري الفرنسي.

كان سان جيرمان ودع دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر للموسم الثالث على التوالي، عقب خسارته 1 / 3 إيابًا أمام ضيفه مانشستر يونايتد، ليخفق في الاستفادة من فوزه ذهابا 2 / صفر خارج ملعبه أمام الفريق الانجليزي، الذي استفاد من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، التي يتم الاحتكام إليها في حالة تساوي الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، وفقا للائحة البطولة.

وقال نيمار في منشور باللغة البرتغالية ،عبر “انستجرام”، “هذا عار،

لديهم أربع فتيان لا يعرفون شيئًا عن كرة القدم ليشاهدوا لقطة بالعرض

البطيء على شاشة التلفاز”، ثم اختتم اللاعب البرازيلي تصريحاته بألفاظ

مسيئة.