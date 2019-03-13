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فيسبوك: نحن على علم بالمشكلة في التطبيق ونعمل على حلها في أقرب وقت

فيسبوك: نحن على علم بالمشكلة في التطبيق ونعمل على حلها في أقرب وقت
weam.co/579551
الوئام - متابعات

قالت شركة فيسبوك إنها على علم بمشكلة التطبيق وصعوبة بعض المستخدمين في الدخول عليه، وتعمل الشركة على حل المشكلة في أقرب وقت.

وأصيب موقعا وتطبيقا “فيسبوك” و”إنستغرام” بخلل فني، مساء الأربعاء، أدى إلى تعطله في عدد من مناطق العالم.

وشكا مستخدمون في بريطانيا وبعض الدول العربية من عدم قدرتهم على استخدام الموقعين والتطبيقين بشكل سليم.

وقال بعض المستخدمين إن رسائل خطأ في الاتصال بالموقعين، فيما انتشر على موقع “تويتر” وسم “facebookdown#”.

ونشر مستخدمون صورا لرسالة نشرها “فيسبوك”، تقول إن الموقع تحت الصيانة مؤقتا وسيعود للعمل بشكل طبيعي خلال دقائق.

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