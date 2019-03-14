لندن- الوئام:

يحل نادى تشيلسي الإنجليزي ضيفا ثقيلا على منافسه نادى دينامو كييف الأوكرانى مساء اليوم الخميس الموافق 14-2-2019 على الملعب الأولمبى وذلك فى إياب ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبى.

مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر فى الدوري الأوروبي

وكان تشيلسي قد حسم لقاء الذهاب الذى أقيم الخميس الماضى فى معقله “ستامفورد بريدج”، بثلاثية نظيفة سجلها بيدرو رودريجيز، ويليان وكالوم هودسون، ليصبح البلوز الأقرب للتواجد فى دور ربع النهائي.

مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر فى الدوري الأوروبي

ويسعى الإيطالي ماوريسيو سارى مدرب البلوز دخول المباراة بتشكيل من اللاعبين الاساسيين، لإنهاء اللقاء مبكرا، خوفا من نجاح الفريق الأوكرانى من قلب النتيجة، خاصة وأن المباراة تقام على ملعبه.

مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر فى الدوري الأوروبي

وكان تشيلسي قد اقتنص تعادلا قاتلا فى أخر مبارياته فى الدوري الإنجليزي أمام ضيفه نادى وولفرهامبتون بنتيجة 1 – 1، بعدما سجل النجم البلجيكي هدف التعادل للبلوز فى الدقيقة 92 من زمن المباراة.

مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر فى الدوري الأوروبي

ومن المتوقع أن يخوض تشيلسي مباراة دينامو كييف بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: كيبا

لدفاع: ماركوس ألونسو ، سيزار أزبيلكويتا ، ديفيد لويز ، روديجر

الوسط: نجولو كانتى ، جورجينيو ، كوفاسيتش

الهجوم: ويليان ، بيدرو ، اوليفيه جيرو

مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر فى الدوري الأوروبي

موعد مباراة تشيلسي ودينامو كييف فى الدوري الأوروبي

البطولة: الدوري الأوروبي لكرة القدم

المباراة : دينامو كييف – أوكرانيا ضد تشيلسي – إنجلترا دور الــ 16 مباراة إياب

الملعب: مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي

المعلق : خالد الغول

التوقيت: اليوم الخميس الموافق 14-2-2019 في تمام الساعة السابعة و55 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة :

beIN SPORTS HD 1

Arena Sport 4 HD Cro

BT Sport 3 / HD

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 2 HD