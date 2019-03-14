لندن- الوئام:

يفتــح ستاد الإمارات أبـوابه مساء اليوم الخميس الموافق14-2-2019 لإستضافة أحداث ومجريات مباراة فريق أرسنال الإنجليزي الذي يلعب له نجم خط وسط المنتخب المصري محمد النني ونظيره رين الفرنسي ضمن مباريات إياب دور ثمن النهائي ( دور الـ 16 ) من مسابقة الـدوري الأوروبي لكرة القدم ”اليوروباليج” لموسم 2018-2019.

مشاهدة مباراة آرسنال ورين الفرنسي بث مباشر في الدوري الأوروبي

ويستضيـف فـريق أرسنال الإنجليزي نظيره فريق رين الفرنسي علي أرضية ستاد الإمارات الجديد معقل الجـانزر وتبدأ المواجهة عند تمام العاشرة مساء اليوم الخميس توقيت مصر والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية والسابعة مساءً بالتوقيت العالمي جرينتش.

مشاهدة مباراة آرسنال ورين الفرنسي بث مباشر في الدوري الأوروبي

ستنقل مباراة إياب الدور ثمن النهـائي (دور الـ 16) من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم ”اليوروباليج” والتي ستجمع العملاق الإنجليزي أرسنال وضيفه فريق ستاد رين الفرنسي حصرياً علي شبكة قنوات beIN SPORTS وتحديداً بي إن سبورتس 1 وستكون المواجهة بتعليق المعلق المميز الليبي محمـد بركات.

مشاهدة مباراة آرسنال ورين الفرنسي بث مباشر في الدوري الأوروبي

وبالعودة لمجريات مباراة الذهاب التي كانت يوم الخميس الماضي الموافق السابع من شهر مارس لعام 2019 وكانت ضمن مباريات الذهاب والتي جمعت فـريقي أرسنال الإنجليزي ورين الفرنسي فقد كانت المواجهة الأولي التي جمعت الفريقين طوال تاريخهم.

مشاهدة مباراة آرسنال ورين الفرنسي بث مباشر في الدوري الأوروبي

وشهدت فوز أبناء الديوك بثلاثية مقابل هدف في مفاجأة من العيار الثقـيل التي كانت علي ارضية ملعب روزران بارك معقل الكتبية الفرنسية وكانت تسجيل الاهداف الفرنسية من نصيب نجمي الفريق بنجامين بوريجارد وإسماعيل سار بينما جاء ثالث أهداف عن طريق مدافع فريق الجانزر بالخطأ في مرمي فريقه،بينما هدف أرسنال الوحيد سجله النجم أليكس إيوبي في الدقيقة الرابعة من صفارة إنطلاقة المواجهة.

مشاهدة مباراة آرسنال ورين الفرنسي بث مباشر في الدوري الأوروبي

يدخل فريق إرسنال الإنجليزي تلك المواجهة بقيادة نجم خط وسط منتخب مصر محمد النني وأيضا مدربه يوناي إيمري صاحب الصولات والجولات في مسابقة الدوري الأوروبي حيث سبق وتوج مع أبناء الأندلس فريق أشبيلية الإسباني باللقب مرتين ، وعينه علي تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من حجز بطاقة التواجد في دور ربع نهائي البطولة والتي تأهل بطلها للمشاركة في منافسات بطولة دوري أبطـال أوروبا.

مشاهدة مباراة آرسنال ورين الفرنسي بث مباشر في الدوري الأوروبي

وهي تحقيق الإنتصار بنتيجة هدفين نظيفين من أجل الإنتصار والعبور،من جهته يحاول فريق ستـاد رين الفرنسي مباغته الجانزر بهدف مبكر يربك من حسابات المستضيف لأن في حالة إحراز هدف سيصعب المهمة علي أبناء لندن.

مشاهدة مباراة آرسنال ورين الفرنسي بث مباشر في الدوري الأوروبي

يذكر ان فريق ستاد رين هو عاشر فريق فرنسي سيواجهه أرسنال في المسابقات الأوربية بعد كل من أوكسير – نانت – ليون – مرسيليا – موناكو –ريون – باريس سان جيرمان – لانس – مونبيليه.

مشاهدة مباراة آرسنال ورين الفرنسي بث مباشر في الدوري الأوروبي

أرسنال تأهل لهذا الدور على حساب باتي بوروسيف بطل روسيا البيضاء بخسارته بهدف وحيد ذهاباً في بـلاروسيا وفوزه بثلاثية نظيفة في لندن.

مشاهدة مباراة آرسنال ورين الفرنسي بث مباشر في الدوري الأوروبي

رين تأهل لدور الـ 16 على حساب ريال بيتيس الإسباني بفوزه عليه إياباً في بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد تعادلهما ذهاباً في رين بثلاثة أهداف لثلاثة.

مشاهدة مباراة آرسنال ورين الفرنسي بث مباشر في الدوري الأوروبي

موعد مباراة آرسنال ورين الفرنسي في الدوري الأوروبي

البطولة: الدوري الأوروبي لكرة القدم

المباراة: آرسنال – إنجلترا ضد رين – فرنسا دور الــ 16

الملعب: إستاد الإمارات

المعلق : محمد بركات

التوقيت: اليوم الخميس الموافق 14-2-2019 عند تمام العاشرة مساء اليوم الخميس توقيت مصر والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية ، والسابعة مساءً بالتوقيت العالمي جرينتش.

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS HD 1

BT Sport 2 / HD

Arena Sport 5 HD Cro

CBC SPORT HD

Movistar Liga de Campeones HD3

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 2 HD