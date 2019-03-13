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رونالدو يحتفظ بكل كرات “الهاتريك”.. تعرف على عددها

رونالدو يحتفظ بكل كرات “الهاتريك”.. تعرف على عددها
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واصل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه في بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا، بتسجيله “هاتريك” وقيادة يوفنتوس إلى ربع نهائي البطولة، وإقصاء أتلتيكو مدريد مبكرًا من السباق.

وبهذا “الهاتريك” رفع رونالدو رصيده إلى الهاتريك رقم 52 في مسيرته الاحترافية، حيث سجل أول هاتريك في مسيرته بألوان مانشستر يونايتد في موسم 2007/2008، فى المباراة التي انتهت بفوز الشياطين الحمر 6/0، ووقع على ثلاثية في 18 دقيقة فقط من الشوط الثاني، بعد نهاية الشوط الأول بدون أهداف.

ويحتفظ رونالدو بكل كرات المباريات التي سجل فيها هاتريك ووصلت حاليًا إلى 52 كرة.

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