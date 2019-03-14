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مسؤول أمريكي: لا تنسيق مع أنقرة بشأن سوريا

مسؤول أمريكي: لا تنسيق مع أنقرة بشأن سوريا
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الوئام - متابعات

نفى مسؤول أمريكي، الأربعاء، ما نقلته وسائل إعلام تركية عن أن واشنطن تبحث مع أنقرة هجوما محتملا لتركيا في شمال شرق سوريا، وقال إن واشنطن لا تعتقد أن مثل هذه العملية ضرورية للتصدي للمخاوف الأمنية لأنقرة.

كانت وسائل إعلام تركية رسمية نقلت عن مسؤول عسكري تركي، الثلاثاء، زعمه أن أنقرة تبحث مع الولايات المتحدة وروسيا هجوما محتملا في منطقة بشمال شرق سوريا خاضعة لسيطرة مقاتلين يقودهم الأكراد.

وفي يناير حذَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا من كارثة اقتصادية في حال شنت هجوما ضد الأكراد بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

وكان الرئيس ترامب أعلن نهاية العام الماضي عزمه على سحب القوات الأمريكية من سوريا البالغ تعدادها 2000 عسكري، وهو الموقف الذي أثار كثيراً من ردود الفعل، إذ تفاجأ الحلفاء المنضمون إلى واشنطن في قتال تنظيم “داعش” الإرهابي.

وتشن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن وتضم فصائل كردية في شرق سوريا هجوما عنيفا في الباغوز آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي.

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