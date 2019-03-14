الفيفا يعلن فشل مشروع “دوري الأمم العالمي لكرة القدم”

الوئام-متابعات

تراجع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن التصويت على تأسيس بطولة

جديدة لدوري الأمم العالمي تكون أشبه بكأس عالم مصغرة بعد أن فشل

فريق الاعداد في الاتفاق على نظام للمسابقة التي كان متوقعا أن تجلب أرباحا كبيرة.

وكان من المنتظر أن يصوت مجلس الفيفا في ميامي هذا الأسبوع على

تدشين البطولة لكن فريق العمل توصل في تقرير اطلعت عليه رويترز إلى

عدم وجوب التصويت.

ويشكل القرار أحدث ضربة لآمال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في

جذب أرباح سريعة عبر حقوق البث التلفزيوني للبطولات المستحدثة.

لكن مجلس الفيفا سيصوت بعد غد الجمعة على التوسع في كأس العالم

للأندية لتصبح مؤلفة من 24 فريقا في 2021.

ويعارض الاتحاد الأوروبي للعبة وبطولات الدوري في أوروبا هذهالخطط رفضا لتدشين أي بطولة جديدة حتى عام 2025 على الأقل.

وذكر فريق العمل في التقرير أنه نظر إلى نماذج متنوعة لدوري الأمم العالمي قياسا على دوري الأمم الأوروبية لكنه أشار إلى الحاجة لمزيد من العمل خلال الأشهر المقبلة قبل التوصل إلى “استنتاجات وتقديم مقترحات واقعية لمجلس الفيفا”.