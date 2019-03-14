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يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة

طقس اليوم: تواصل هطول الأمطار الرعدية بمناطق المملكة

طقس اليوم: تواصل هطول الأمطار الرعدية بمناطق المملكة
weam.co/579589
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق الرياض ،القصيم , الشرقية ،مكة المكرمة ، الجوف, حائل . الحدود الشمالية , المدينة المنورة , الباحة وعسير يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 25-50 كم/ساعة وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-45 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج الى مائج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 25-45 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

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