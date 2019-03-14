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بعد مرور ثلاث سنوات على إعلانها

غوغل تنهي تطبيق «Allo» والبديل Android Messages

غوغل تنهي تطبيق «Allo» والبديل Android Messages
weam.co/579596
واشنطن- الوئام:

أنهت شركة غوغل بشكل رسمي خدمة التراسل “Allo” بعد مرور ثلاث سنوات على إعلانها، وتوصي المستخدمين بالتبديل إلى Android Messages.

ولا تزال تطبيقات “Allo” متاحة من خلال متجر غوغل بلاي ومتجر آب ستور، لكنها لم تحصل على تحديث منذ شهر يناير (كانون الثاني) من العام الماضي.

ومن المفترض تسجيل خروج المستخدمين الحاليين في وقت ما اليوم.

وتوضح صفحة تعليمات “Allo” أنه يمكنك تنزيل محادثاتك وجميع الصور ومقاطع الفيديو والملفات الموجودة ضمن الخدمة من خلال الدخول إلى خيار الدردشة ضمن الإعدادات، على أن يتم حفظ جميع رسائلك كملف “CSV”، بينما يتم تنزيل الوسائط كحزمة مضغوطة.

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