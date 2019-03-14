الخدمة المدنية تكشف: شاركنا في 30 لجنة حكومية مشتركة

الرياض- الوئام:

أوضحت وزارة الخدمة المدنية بأن عدد اللجان المشتركة التي شاركت فيها مع الجهات الحكومية في شهر جمادى الآخر الماضي، بلغ 30 لجنة، تم من خلالها طرح رؤى الوزارة حيال مواضيع تلك اللجان وفقاً لاختصاصاتها وما تقرره الأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهات الحكومية.

وذلك من خلال ممثليها الذي بلغ عددهم 33 ممثلاً منهم 22 ممثل للمشاركة في 22 لجنة بشكل منفرد و15 ممثلاً تم مشاركتهم في 18 لجنة، وذلك بحسب إحصائية تقرير اللجان والمجالس بالوزارة.

وحملت الإحصائية أرقاما متنوعة توضح أكثر الجهات التي عقد فيها تلك اللجان بمشاركة الوزارة، حيث بلغت اللجان المنعقدة في هيئة الخبراء 27 لجنة، فيما جاءت بقية اللجان الثلاث في وزارة المالية بواقع لجنتين، ولجنة واحدة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وتمثلت مشاركة الوزارة في تلك اللجان لدراسة المواضيع التي تندرج تحت اختصاصها ومهامها وأدوارها ومنها أوضاع الموظفين والوظائف والأنظمة واللوائح وتنظيم الاختصاصات والمشاريع والخطط والمقترحات، وغيرها من المواضيع التي تتطلب مشاركة وزارة الخدمة المدنية.