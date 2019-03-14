وظائف شاغرة للجنسين في جامعة حائل

حائل- الوئام:

أعلنت جامعة حائل عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة بمرتبة معيد للرجال والنساء لحملة البكالوريوس فما فوق. وبحسب التفاصيل فإنه ومن ضمن شروط التقديم علي وظيفة معيد: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير انتظام من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

أن لا يقل تقديره عن جيد جداً في مرحلة البكالوريوس / الماجستير وللحاصلين على درجة الماجستير يجب أن يكون تخصص الماجستير امتدادا لتخصص البكالوريوس.

أن لا يتجاوز عمر المتقدم وقت التقديم (28) عام لحملة البكالوريوس، و (34) عام لحملة الماجستير وأن لا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من سنتين، ويستثنى من ذلك من بدأ بدراسة الماجستير (وفق شروط وضوابط الابتعاث بجامعة حائل).

الحصول على درجة (75 % كحد أدنى) في اختبار القدرات العامة للجامعيين للمتقدمين على الكليات (إدارة الأعمال، علوم وهندسة الحاسب الآلي، العلوم، التربية، الآداب والفنون، الشريعة والقانون).

الحصول على درجة (60 % كحد أدنى) في اختبار الهيئة السعودية للمهندسين (العام، الخاص) للمتقدمين على كلية الهندسة.

الحصول على درجة (65 % كحد أدنى) في اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمتقدمين على الكليات (الطب ـ طب الأسنان ـ التمريض).

الحصول على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمتقدمين على الكليات (الصيدلة، العلوم الطبية التطبيقية، الصحة العامة) واجتياز اختبار الكلية الخاص بالمتقدمين.

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على درجة (65 %) في اختبار Step أو ما يعادلها فى أحد الاختبارات المعيارية فى قياس اللغة الإنجليزية ( IELTS -TOEFL) لجميع التخصصات ويستثنى من ذلك المتقدمين على الكليات (التربية، الشريعة والقانون، الآداب والفنون ).

يجب اجتياز المقابلة الشخصية مع ضرورة التعهد بإكمال الدراسة بالجامعات الموصي بها من جامعة حائل.

أن لا يكون المتقدم موظفاً بجهة حكومية عند التقديم والوثائق المطلوب ارفاقها للتقديم على وظيفة معيد بجامعة حائل:

صورة من الهوية الوطنية او سجل الأسرة للنساء في حال لا يوجد بطاقة الهوية الوطنية وصورة مصدقة من جميع المؤهلات العلمية ( بكالوريوس ـ ماجستير ).

معادلة المؤهل اذا كان من خارج المملكة العربية السعودية (بكالوريوس ـ ماجستير) وصورة من السجل الاكاديمي لجميع المؤهلات ( بكالوريوس ـ ماجستير ).

نتيجة المتقدم في أحد الاختبارات المعيارية في قياس اللغة الإنجليزية (STEP – IELTS – TOEFL).

وسيتم التقديم للوظائف من خلال موقع الجامعة على الرابط التالي:

http://ultimus.uoh.edu.sa/employment/Default.aspx

وينتهي التقديم للوظائف بتاريخ 1440/07/19هـ.