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بالصور: إحباط تهريب مايقارب النصف طن من الحشيش المخدر بنجران

بالصور: إحباط تهريب مايقارب النصف طن من الحشيش المخدر بنجران
weam.co/579612
نجران- الوئام:

تمكنت دوريات حرس الحدود بمنطقة نجران من احباط قرابة النصف طن من الحشيش المخدر بعد ان تم رصد سيارة أثناء محاولة قائدها تجاوز الحدود السعودية.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم/ مسفر بن غنام القريني بأن رجال حرس الحدود بمنطقة نجران تمكنوا بتوفيق من الله يوم الثلاثاء الموافق ٥ / ٧ / ١٤٤٠ هـ من إحباط محاولة تهريب ما يقارب نصف طن من الحشيش المخدر.

حيث تم رصد سيارة أثناء محاولة قائدها تجاوز الحدود السعودية، عبر مسؤوليات قطاع شرورة، وبالتعامل معهم بما يقتضيه الموقف تمت السيطرة عليها ، والقبض على قائدها ومرافقه وضبط (٤٢٠) أربعمائة وعشرين كيلوجرام من الحشيش المخدر بحوزتهما. وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظاميةبحقهما.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود يعملون بعزيمة عالية لحماية حدود الوطن من كل ما يستهدف أمنه ومقدراته ، والتصدي لكافة محاولات التهريب والتسلل عبر الحدود.

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