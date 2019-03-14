“تعليم الأفلاج” يكرم 158 طالبة متفوقة

الأفلاج - الوئام:

كرمت مساعد مدير تعليم الأفلاج لشؤون تعليم البنات، رفعة عبيد الردعان، 158 متفوقة طالبة، وشهد حفل الاحتفاء بالمتفوقات حضور مديرة الإشراف التربوي، هياء العمار، ومديرة التدريب، هند البشر، وعدد من المشرفات ورئيسات الأقسام وأمهات الطالبات المتفوقات.

وتضمنت فقرات كلمة لرئيسة قسم التوجيه والإرشاد، نورة سعود المواش، أكدت خلالها تجديد العهد مع الوطن نحو نمو مستقبله وازدهاره للاحتفاء بكوكبة جديدة من طالباتنا المتفوقات ذوات الهمة رفيعات الطموح شاكرة ومقدرة لكل من ساهم وشارك في الوصول إلى هذه اللحظة لإنجاح هذا الحفل الذي يعد من اهم وأكبر الاحتفالات التعليمية بالمحافظة .

من جهتها، هنأت المساعد للشؤون التعليمية، المتفوقات على هذا الإنجاز، وأكدت اهتمام وزارة التعليم بالمتفوقين وتكرميهم في مسيرتهم وشاكرة لكل من شارك المتفوقين من قائدة ومعلمة ومرشدة وأولياء أمور ، مثمنة في الوقت نفسه لرئيسة قسم التوجيه والإرشاد جهود القسم في التنظيم وإقامة هذا الاحتفال بتكريم المتفوقات.

وكان هناك مداخلة لمدير عام الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد موضي المقيطيب عبرت فيها عن سرورها مشاركة المتفوقات هذا المميز وشاكرة كل من ساهم في الحصول على كوكبة رائعة من المتفوقات تحصيلياً وسلوكياً.

واختتم الحفل بتكريم الطالبات المتفوقات والمرشدات الطلابيات المتقاعدات وتكريم المدارس الفائزة في مشروع المدارس المعززة للسلوك الإيجابي والمشاركين والداعمين للحفل .