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غدا الجمعة

الرائد مع الباطن والاتفاق أمام الشباب في ختام الجولة 24 من الدوري

الرائد مع الباطن والاتفاق أمام الشباب في ختام الجولة 24 من الدوري
weam.co/579621
الرياض - الوئام:

تستكمل غداً، مباريات الجولة الـ 24 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين ، تجمع بين كل من الرائد مع الباطن، والاتفاق أمام الشباب.

ويدخل الرائد الذي غاب عن الانتصارات في الجولات الخمس الماضية, اللقاء ساعياً للظفر بنقاط المباراة عندما ينزال الباطن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

في المقابل يأمل الباطن الذي يصارع على البقاء من كسب مضيفه وإضافة ثلاثة نقاط مهمة إلى رصيده والابتعاد عن مناطق الخطر.

وفي الدمام على ملعب الأمير محمد بن فهد يستضيف الاتفاق نظيره الشباب، في لقاء مهم لكلا الطرفين.

ويرغب الاتفاق في العودة مجدداً لخط سير الانتصارات بعد النتائج السلبية في الجولات الأخيرة، حيث خسر أربع وتعادل في مواجهتين، في المقابل يدخل الشباب اللقاء من أجل المحافظة على المركز الثالث، لضمان مقعد آسيوي في النسخة القادمة.

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