المكسيك وفنزويلا تتصدران قائمة الأخطر من بين 50 دولة

الوئام - وكالات

نشرت منظمة غير حكومية مكسيكية دراستها حول المدن الـ50 الأخطر في العالم، من حيث معدل جرائم القتل في عام 2018.

وجاء في التقرير، الذي نشره “المجلس المدني للأمن العام والعدل الجنائي”، إن “مدينة تيخوانا المكسيكية شهدت أعلى معدل لجرائم القتل في العام الماضي، حيث بلغ عدد جرائم القتل 2.64 ألف جريمة أو 138.26 جريمة قتل لـ100 ألف من السكان، بحسب ما ذكر موقع “روسيا اليوم” الإخباري.

وكانت مدينة أكابولكو المكسيكية في المرتبة الثانية في هذا التصنيف مع 949 جريمة قتل بمعدل 110.5 جريمة لكل 100 ألف من السكان.

وتليها العاصمة الفنزويلية كاراكاس بمعدل 3 آلاف من جرائم القتل، 99.98 جريمة لكل 100 ألف من السكان.

وكانت من بين المدن الـ10 الأكثر خطورة 5 مدن مكسيكية و3 مدن فنزويلية ومدينتين برازيليتين.

وتصدرت مدن من أمريكا اللاتينية قائمة أخطر 50 مدينة في العالم، حيث كانت 15 مدينة مكسيكية و14 مدينة برازيلية و6 مدن فنزويلية و4 مدن في الولايات المتحدة و3 في جنوب إفريقيا ومدينتين في كل من كولومبيا وهندوراس ومدينة واحدة في 4 دول أخرى في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.