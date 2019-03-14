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في عدة مدن

الشرطة المغربية تفكك خلية إرهابية

الشرطة المغربية تفكك خلية إرهابية
weam.co/579638
الوئام - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم، تفكيك خلية إرهابية تتألف من ستة أفراد موالية لتنظيم الدولة  الإسلامية (داعش) .

وقالت الداخلية ، في بلاغ اليوم ، إنه بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب  جرى تفكيك خلية إرهابية بمدن سيدي بنور والجديدة والمحمدية ومراكش،  تتكون من ستة عناصر متطرفة.

وحسب وزارة الداخلية ، من بين الخلية معتقل سابق كان على صلة بعناصر  تنشط بفرع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في ليبيا.

وأشارت إلى أن المتابعة الأمنية الدقيقة كشفت انخراط المشتبه بهم، الذين أعلنوا ولاءهم لـداعش ، في الأجندة التخريبية لهذا التنظيم  الإرهابي، وذلك من خلال سعيهم للتخطيط لعمليات إرهابية بالمملكة المغربية.

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