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المتهمون حضروا ثلاث جلسات إجرائية

مسؤول حقوقي سعودي: المملكة ترفض الدعوات لـ«تدويل» التحقيق في قتل خاشقجي

مسؤول حقوقي سعودي: المملكة ترفض الدعوات لـ«تدويل» التحقيق في قتل خاشقجي
weam.co/579640
الرياض- الوئام:

رفض مسؤول حقوقي سعودي اليوم الخميس الدعوات “لتدويل” التحقيق في قتل خاشقجي واعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية.

وقال : المتهمون في قتل خاشقجي حضروا ثلاث جلسات إجرائية مع محامين وسمح لمنظمات غير حكومية بالمراقبة.

وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سندرس التوصيات التي قدمتها الأمم المتحدة، وأشار بالقول إلى ان المملكة العربية السعودي ترفض بشكل قاطع أي حديث عن “تدويل” قضية خاشقجي .

وقال:  ليس لدينا أي معتقلات سرية لأنها تخالف القانون وأن بعض التوصيات الأممية تتعارض مع أنظمتنا.

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