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لخدمة الزوار والمعتمرين

“تعليم الطائف” يبادر بإحرامات مجانية وثلاجة في الميقات

“تعليم الطائف” يبادر بإحرامات مجانية وثلاجة في الميقات
weam.co/579660
الطائف - الوئام - عبدالله العازمي:

في إطار جهود الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة نشاط الطالبات لتفعيل برنامج ملتقى مكة الثقافي في نسخته الثالثة، قدمت قائدة نادي الحي بالثانوية الـ 22، فوزية النفيعي، مبادرة ثلاجة الخير وتجهيز احرامات مجانية للمعتمرين في مسجد الميقات بوادي محرم لتقديم الماء والعصيرات الباردة للزوار والمعتمرين، وذلك ضمن مبادرة تعليم الطائف مبادرون والتي تهدف لتقديم جميع الخدمات للزوار والمعتمرين في الميقات.

وتحوي “ثلاجة الخير” على كاسات ماء وعلب العصيرات وتمر وسقيا لعمال الميقات، بالإضافة إلى إحرامات مجانية، ويشرف عليها 23 عضوة من الصالة الرياضية من نادي الحي، بإشراف الكابتن نجمة الزهراني، واشراف رقية النمري.

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