المعارضة الإيرانية تنظم احتجاجات واسعة في مختلف المدن

طهران - الوئام:

شهدت غالبية المدن الإيرانية، منذ مطلع الشهر الجاري، إضرابات وتجمعات احتجاجية، من جانب مختلف شرائح الشعب الإيراني ضد نظام الملالي.

وطبقًا للتقارير الواردة من معاقل الانتفاضة، من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، داخل البلاد في الأسبوع الأول من شهر مارس 2019، سجلت ما لا يقل عن 300حركة احتجاجية في طهران وباقي المدن الإيرانية ضد النظام.

ويظهر ما يقارب 300 احتجاج في الأسبوع المنصرم في كل أنحاء المدن الإيرانية، ذروة السخط الشعبي من جهة وعجز الحكومة لمعالجة مشكلات المواطنين من جهة أخرى.

وتزامنًا مع الاحتجاجات داخل البلاد، نظم الإيرانيون من أنصار مجاهدي خلق، في مختلف المدن الأمريكية والأوروبية تظاهرات عظيمة ضد النظام دعمًا لاحتجاجات المواطنين داخل البلاد.

وخلال الأسبوع المنصرم صعدت معاقل الانتفاضة من أنصار منظمة مجاهدي خلق داخل إيران في طهران وباقي المدن الإيرانية نشاطاتها في إضرام النار في مظاهر النظام منها قواعد الباسيج ولافتات كبيرة لخامنئي وخميني بحيث أنذرت سلطات النظام قواتها من هذه النشاطات.