«دانات» يعيد نجاح المساعيد إلى الشاشة

الرياض- الوئام:

أعلنت الشاعرة نجاح المساعيد عودتها إلى الساحة الشعرية والوسط الإعلامي، عبر برنامج أسبوعي حمل اسم “دانات” الذي ستبث أولا حلقاته اليوم على قناة أبوظبي.

وعبر حسابها على “تويتر” قالت الشاعرة: “متابعيني الأعزاء.. لنبحر سوياً في أعماق الشعر ، مع البرنامج الشعري الإسبوعي ‎” #دانات .

وكتبت مضيفةََ في تغريدتها : هذين البيتين تحت هاشتاق ‎#نجاح_المساعيد_دانات :

نبحر بغزرٍ من قوافي وأبيات

يطرب لها أهل الشعر والمحبين

ونجذب من الأعماق لولو بدانات

يشدو بها ضيوف عزازٍ كريمين

ومن الجدير ذكره أن الشاعرة نجاح المساعيد تعد من الأسماء الشعرية المميزة، والتي فرضت نفسها على الساحة من خلال قصائدها، وكان لها العديد من البرامج الشعرية في عدد من القنوات والاذاعات الخليجية، وذلك قبل انقطاعها في 2006، ومنها برنامج نغم القوافي، وخيمة فبراير، وخيمة ابها، ونسايم ليل، وغيرها، وهاهي تعود اليوم بإطلالة جديدة عبر برنامج دانات.