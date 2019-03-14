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والقبض على المتورطين فيها

المركز الإعلامي بوزارة الداخلية: إحباط محاولات تهريب كمية من المخدرات وأسلحة

المركز الإعلامي بوزارة الداخلية: إحباط محاولات تهريب كمية من المخدرات وأسلحة
weam.co/579678
واس - الوئام:

أوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن دوريات الأفواج الأمنية وفي إطار تنفيذ مهامها الأمنية المساندة بالمواقع الحدودية الجبلية بمنطقتي جازان وعسير، تمكنت خلال الفترة من 1 / 4 / 1440هـ حتى 1 / 7 / 1440هـ، من إحباط محاولات تهريب (52) طناً من مادة القات المخدر، و (157) كيلوجراماً من الحشيش، و (209) قطعة سلاح مختلفة، و (16166) ذخيرة حية.

وأضاف المقدم الشلهوب، أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (825) متهماً، والتحفظ على مبلغ (1.013.159) ريالاً، وحجز (743) سيارة في قضايا مختلفة.

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